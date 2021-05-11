После стрельбы в школе №175 города Казани президент Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших, а сразу же после этого потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия. Три года назад, после аналогичного происшествия в Керчи реакция и последовательность была точно такой же. Ничего не изменилось. Кто же виноват и что делать?

Два шутинга в Керчи и Казани словно бы написаны одним сценаристом для любителей выискивать совпадения. Даже марка использованного оружия одна и та же – Hatsan Escort, надежный, безотказный, а кроме того – дешëвый и доступный дробовик. Что и делает это ружьë одним из самых популярных импортных стволов в России. И как его после этого запретить? Да никак.

Но виновато, конечно же, ружьë. Чего это оно выстрелило? И интернет виновен – депутат Журавлев в эфире «60 минут» уже успел назначить Твиттер виновным, хотя Твиттер для рецептов изготовления СВУ, мягко говоря, не подходит. И воспитание виновато, и кто угодно, но только не те, кто выдали разрешение на оружие – ОЛРР Росгвардии.

Через пять лет после того, как ведомство Виктора Золотова набили полномочиями, вырванными с корнем у МВД, внезапно выяснилось, что оказывается был смысл в том что контроль за оборотом огнестрела и оперативная работа «на земле» находилась в ведении одного силового органа. Электронные РОХа, Госуслуги – это всë, безусловно, прогрессивно и замечательно, но увеличившиеся сборы за оформление отнюдь не увеличили контроль. Безусловно, там, где ОЛРР просто сменили табличку, по «старой памяти» ещë живы традиции проверки «контингента». Так, на всякий случай, всякое бывает. Но там, где кадры меняют полностью, уже никто не может гарантировать защиту от «осознавшего себя богом» подростка. Точнее, гражданина «после 18».