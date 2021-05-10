День Победы 2021 года оказался рекордно беден на новые памятники. По итогу единственным открытием с большим вниманием прессы стала закладка камня под будущий «Сталин центр» в городе Бор, который находится через реку от Нижнего Новгорода.

Как и всё, связанное в современной России со Сталиным, основатели «Сталин центра» считают свое детище оппозиционным проектом при поддержке местной КПРФ, а либеральная оппозиция винит власти, что они этому якобы способствуют. Причём формально будущий музей достижений сталинизма — это жилой дом, памятник Сталину стоит за забором, а местные власти даже дорогу около него не ремонтировали. Это низовая история, которую можно задушить, если навесить на инициаторов какой-нибудь экстремизм или планы свергнуть власть, как было с Платошкиным.

Председатель нижегородского отделения «Международного мемориала» призывает наказывать сталинистов как отрицателей холокоста. Другими словами, применять политическое преследование за веру в сталинизм. Хотя сам «Мемориал» политически преследуется, он признан иностранным агентом. Ему было бы выгоднее, чтобы государство наоборот, перестало лезть сферу общественных объединений, а дало цвести всем цветам — и сталинистам, и антисталинистам.

Также он говорит, что в Германии не строят «Гитлер центры» на частных территориях. Но всё-таки скорее надо сравнивать с другими странами, где были свои тираны, которых низвергали не оккупационные власти, а местное население. В СССР десталинизацию проводили не американцы, а бывшие сталинские партработники. Можно сравнивать, например, с Италией, где музеи Муссолини иногда открываются, а парламентарии обращаются к творчеству Дуче, принимают в партии его родственников под фамилией Муссолини. Официальная Россия с этими парламентариями спокойно дружит, поскольку она дружит со всеми, кто против ЕС, даже если эти друзья как Маттео Сальвини цитируют Муссолини.

В Италии в последние годы пытаются бороться с поклонением Дуче, запретили продавать сувениры с изображением Муссолини. В России пока запретили только открыто продавать сувениры с изображением нацистов. Хотя российской власти открыто угрожают сталинисты, а не немецкие нацисты, которых в России нет. Если оппозиционеры-сталинисты наберут силу, то можно представить запрет продавать сувениры и насильственный снос памятников Сталину. Это не будет противоречить культивированию Дня Победы — в войне победил народ вопреки репрессиям и управленческим ошибкам. Власти пока выжидают, как далеко зайдут инициативы сталинистов. Зайдут далеко — их придушат.