{ 10 мая 2021 }

Любимые игрушки

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Вспомнилось детство. С чего вдруг, почему — непонятно. То ли на внуков посмотрел, навеяло, то ли так политика осточертела… Навальный, оппозиция пишущая и интернетная — наша и белорусская, националисты всех и всяческих типов и видов, которых по стране и её окрестностям развелось, что орков в Мордоре… Опять же: американцы, европейцы и прочая спесивая сволочь, которая никак не может привыкнуть к тому, что наши их слушаться перестали, плюс свои ворюги и чиновники, которых тем больше, чем толку от них меньше… Унылые моралисты, фанатики с горящими вдохновенными глазами и постные святоши-начётчики тоже не вдохновляют. Так что всё чаще тянет включить Шнура. Не то, чтобы от этого легче было, но хоть пар выпустить.

В детстве всё иначе. Расписание чёткое, без заморочек. Еда, игра, прогулка, сон. Разве что, добавляется сначала чтение, а потом школа, плавно переходящая в институт, плавно перешедший в работу — и так до сих пор. Но когда ты маленький — какая работа? Играть надо. В качестве любимых игрушек запомнились чуть колючая шерстяная белочка Меланья (почему её так назвали, Б-г весть), оленёнок Бемби (тут понятно), с оторвавшимися бусинками, изначально пришитыми ему в качестве глаз (новые глаза были тут же нарисованы синими чернилами) и серый с красным чепраком, из гладкого плюша слоник, у которого из всех четырёх ног почему-то торчали короткие деревянные палочки, на которых он вполне устойчиво на полу стоял.

На семь лет любимым ташкентским дядей, по случаю заехавшим в Москву в командировку, были подарены две редкие ГДРовские игрушки: полосатый тигр, которого немедленно окрестили Тигрушей и коричневый, с завитым на спину хвостом, пекинес Микки, получивший длиннейшую кличку «Мик Микадович Микадо, охотничья собачка», с которой он и прожил на тахте свой долгий век, дожив до появления в доме настоящей собаки — чёрно-белого ненецкого оленегонного шпица Дика. Который, впрочем, был чрезвычайно умён и игрушки не обижал. Наверное, именно тогда пекинес, как порода, запомнилась, хотя до появления собственного, малышки Гакусей Зянь-Вэй оставалось ещё лет двадцать.

Любимыми игрушками детей были привезенные из первых поездок за границу, в 90-х, коричневый утконос и серенький коала, которые, естественно, были названы Том и Джерри. Где-то до сих пор в кладовой, среди других мягких игрушек хранятся, почищенные и упакованные в плёнку. Может, когда-нибудь кому-нибудь из младшего поколения и пригодятся… Был момент, хотела жена их кому-то отдать, но сын, тогда ещё учившийся в младших классах, так расстроился, что оставили зверей себе. Бывает такое с подрастающими детьми. Любимый мишка или потрёпанная кукла для них дороже всех новых игрушек, только что из магазина. Имеет смысл не перечить, не спорить и, тем более, не пытаться сплавить куда-нибудь любимца тихой сапой. Дороже обойдётся.

Но это дети. Что то их собственных мелких, одна из внучек, постарше и поскромнее, любит динозавров. С огромным удовольствием просматривает книги про них, которых дома полно: из дальних странствий натащил, когда ещё у нас такую литературу не издавали, знает все названия и таскает с собой в детский сад. Как правило, туда с ней ходят брахиозавр с анкилозавром. Они к детсаду привыкли. Вторая, активная общительная певунья, специализируется на собаках. Они у неё ходят, лаят и поют песенки. Но главным образом она выгуливает всех, кого ей только доверяют в посёлке, из настоящих. Вот уж собачница растёт… Родителей она точно примучает и заставит зверя завести, а бабушка с дедушкой и так не против. Просто мала ещё.

Внук, который на несколько лет старше девочек, добряк и спортсмен, но из игрушек предпочитает стрелковое и холодное вооружение. Точнее, его имитацию. Глаз у него зоркий, удар поставлен, но с малышами он возиться любит и они его обожают, и свои, и чужие. Впрочем, у детей когда-то, в его возрасте, были наборы лего и трансформеры. Причём лего он и сам любит. Так что космические базы, звездолёты и все прочие тридцать три удовольствия всегда в готовности. У самого когда-то ничего такого и в помине не было. Были солдатики — оловянные, а потом пластмассовые, и кубики, из которых строились укрепления для них. Ну, а у сына ещё пластиковые индейцы, ковбои и викинги. Детство-детство. Три поколения игрушек в семье, шесть десятков лет…

Евгений Сатановский


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