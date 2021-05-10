Кому отдать Крым?

Американское начальство, со свойственной ему «гениальностью», в очередной раз предложило отдать Крым Украине. А почему не Турции? Россия, между прочим, у неё Крым отвоевала. Почему не Монголии? В тех краях когда-то мало что не принадлежало потомкам Чингисхана. Опять же, Италия первый претендент на возвращение Крыма. Сколько столетий Рим им владел? Овидий там в ссылке стихи писал… Ну и, напоследок, чего ж американцы Грецию забыли? Греки вообще там невесть когда были. Про скифов и сарматов вспоминать не стоит, они были ребята ираноязычные, так что на это Госдепартамент точно не пойдёт, но готы… Германия или Швеция ещё не объявляли себя их прямыми наследниками? А то мы и с теми, и с другими изрядно повоевали.

С другой стороны, поиздевавшись вволю над американской инициативой, оценим её с другой стороны и предложим Соединённым Штатам выступить примером, вернув Флориду Испании, а всю южную часть их страны, от Калифорнии до Техаса, Мексике. Луизиану можно попытаться вручить Франции, а Аляска с исторической точки зрения российская. Мало ли, что их купили? Не так уж дорого по нынешним временам всё это Вашингтону обошлось. А уж если всех индейцев, жителей островов Тихого океана и эскимосов посчитать претендентами на их исконные территории, от Америки мало что останется. Да и то, пускай всё это Великобритании отдадут. И, кстати, мало кто в мире будет против. Так всем осточертели звёздно-полосатые со своими наставлениями…

Обращая внимание на всё то, что говорят и пишут американские политики и чиновники, вы автоматически оказываетесь под воздействием эффекта Даннинга-Крюгера. В переложении оного на простой русский язык: . Характерно не только для американского начальства, но для него — поголовно. Американец, который что-то кому-то объясняет и в чём-то кого-то наставляет, неважно, насчёт чего и по какому поводу, выглядит круглым идиотом. При этом, сам собой он чрезвычайно доволен. И тут неважно, пытается он кого-то обратить в свою веру или лезет в чужие дела со всей ему присущей бесцеремонностью. Так уж он устроен. Каждый сам себе Майкл Бом…