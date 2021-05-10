Просьба Чехии к странам Евросоюза выслать в знак солидарности с Прагой хотя бы по одному (!) российскому дипломату, удивительно глупа и унизительна, хотя чехи это вряд ли понимают. Предложение литовских властей оборудовать в подвалах домов бомбоубежища, на случай «вторжения России» — вообще за гранью кретинизма. И, кстати, шведские крики, насчёт необходимости быть в полной боеготовности, поскольку «русские идут», тоже. То ли дело эстонцы! Крупнейшие за 25 лет учения НАТО на их территории много на что намекают. И, кстати, это же Эстония собиралась российский Балтийский флот в Финском заливе запирать? Помнится, были у них такие планы ещё в Великую Отечественную войну… Самое время реализовать!

Другое дело, что поможет это всё, в случае обострения оперативной обстановки, всем им, как мёртвому припарки. Вместе с англичанами, Украиной и экспедиционным корпусом США в Европе, от которого, буде там и в самом деле начнётся большая драка, мало что останется. Современная война не слишком сентиментальна и кирдык в ней настаёт очень быстро. Имея это в виду, Москву надо было бы не маневрами раздражать и санкциями выбешивать, а всячески успокаивать и задабривать. Глядишь, оно бы и обошлось. Наши вообще на ласку падки — по Горбачёву видно было. Но раз уж пошло так, как пошло… Они же нас имели все возможности не заморачивать? Имели. Ну, и чего же этим шансом было не воспользоваться?

Отечественные сторонники теории кота Леопольда, насчёт того, что жить надо со всеми непременно дружно, во всём правы, кроме одного: никто с нами жить дружно не собирается. Да и не собирался — видимость одна была. И оставлять нас в покое никто не будет. А будут нас подгрызать со всех концов, пытаясь ослабить и развалить. И тут искать логику во всех этих действиях совершенно бесполезно. То ли и впрямь Госдепартамент воду мутит, то ли инстинкты времён Третьего рейха у европейцев в душе играют, то ли и то, и другое. И, полагая все эти края страной непуганных идиотов, которых самое время пугнуть… Сколько же можно их терпеть, в самом деле? Так что похоже, что на самом деле война на носу. И тогда уж её по любому выигрывать надо будет…