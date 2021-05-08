Нытье «Газпрома»

Нет ничего более невыполнимого в России, чем прямые поручения президента. Если всякого рода репрессивные законы проходят все стадии согласования «со скоростью мысли», то что-то действительно хорошее обладает удивительной способностью застревать, как бумага в принтере.

Так было со всякого рода послаблениями в обороте наркотических обезболивающих препаратов, процесс не ускорил даже ряд громких самоубийств. А из недавнего все прекрасно помнят бюрократические подсчëты минут в «красных зонах», с целью сократить те самые президентские выплаты (и даже когда «сверху настучали по ушам», на местах и по сей день изыскивают различные поводы и способы «не платить»).

Похожая ситуация складывается и с бесплатным подключением сельских домов к газовым сетям. Вообще, российское село и газ – типичный пример «сапожника без сапог». Часто газовая магистраль идëт буквально в сотне метров от населенного пункта, но из-за тарифов на подключение блага цивилизации обходят россиян стороной.

Разговоры о газе шли годами, пока в июне 2020 года Путин не дал прямое поручение до 1 октября найти источники финансирования для бесплатного подключения к газовым сетям.

То ли президента плохо услышали, то ли непонятно объяснил, но «Газпром» весь этот год провëл в нытье по поводу того, что «денег нет», точнее, что сам «Газпром» брать на себя 2 трлн. расходов не собирается, а Минфин – не даëт. В результате президент был вынужден повторить сказанное ещë раз, но уже в апреле 2021г., в рамках послания Федеральному собранию. После чего в монополии засуетились и, несмотря на майские, озвучили некоторые планы. Лучше бы молчали.

Утром мы узнали, что бесплатно будут подключать дома площадью до 300 кв.м. С одной стороны справедливо – «пущай енти «олигархи» сами за себя плОтют», с другой стороны – разговор был о том, чтобы всех. К полудню репутацию «Газпрома» прибежали спасать из Минэнерго, уточнив, что критерием будет являться не площадь, а расход газа в размере 7 куб.м./ч. на человека. При этом от сетей до дома должно быть не более 200 метров. Видимо, если 201, то извините.