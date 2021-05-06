Что выросло, то выросло

Порадовало своей живостью, непосредственностью и оптимизмом заявление президента Украины, Зеленского, в дискуссии с главами Польши и трёх прибалтийских республик о том, что в Европе идёт война за Крым и юго-восток Украины. Так что это «мощное государство» безо всякого сомнения «укрепит Евросоюз». Ну, про «мощное государство», которое кого-то «укрепит» — это фантомные боли. С годами пройдёт, если не расчёсывать. Про войну на Донбассе — да, идёт такая война. Гражданская, развязанная Киевом против собственного народа. Который год идёт. Обвиняют, правда, в ней Москву, которая там НЕ воюет (по убеждению автора, к глубокому сожалению), а не Киев, который её ведёт, нагло игнорируя все подписанные им же соглашения о примирении. Кто уже не помнит за давностью лет — были такие Минские соглашения. Порошенко их заключал и подписывал, предшественник нынешнего украинского мизерабля.

Что до Крыма, тут хотелось бы поподробнее. Значит, войну ведёт Украина за его возвращение? То-то, мы смотрим, альянсы внешнеполитические Киев на эту тему сколачивает, науськанный американцами, при полном попустительстве европейцев. Воду с электричеством на полуостров перекрыл. Попытками диверсий там балуется. Мы-то по наивности думали, что это обычные преступления против человечности, за которые трибунал международный положен — если следовать букве закона. А если духу, так петлю за ухо и на сук. Болтаться там в качестве флюгера, направление ветра указывать. Что, кстати, давно пора применить ко всем тем, кто в этой истории замешан. И, говоря по чести, не только с украинской стороны. Там у Виктории Нуланд и её коллег случайно шеи не свербят? Ничего их не беспокоит? Или они все полагают, что их главной проблемой был Трамп, а раз его больше нет и вернулись времена Обамы, так они и дальше с нами в свои кошки-мышки играть будут?

Вообще-то говоря, идея, насчёт того, что в Европе ИДЁТ война за Крым, неплоха. Бодрая такая идея, здоровая. И раз уж президент украинский её озвучил, так, может, стоит наконец ему поверить? А то мы то так с ним и его командой общаться пытаемся, то эдак. То с одного боку заходим, то с другого. А он всё кочевряжится и кочевряжится. Так если война, чего миндальничать с болезным? Как там у Жванецкого было? Давно пора дать ему по голове и отыграть своё! Причём не одному, а вместе со всеми его кураторами, патронами и союзниками. И все наконец-то успокоятся, включая Соединённые Штаты и Канаду, которых положение Украины так беспокоит, так беспокоит, что там начальство который год, аж кушать не может. Интересно, может быть юркий, говорливый, суетливый и до крайности непосредственный украинский президент наконец-то России войну официально объявит? От же ж, простота, которая хуже воровства! И, главное, наверное в детстве такая лапа был. Небось, родители им гордились…

Но на сегодня там «что выросло, то выросло». Оперетта «Принцесса цирка». Композитор Имре Кальман, либретто Юлиуса Браммера и Арнольда Грюнвальда. Из партии Пеликана. Как эту роль Григорий Ярон исполнял! Вот ведь, был артист, так артист. С великим и подлинным комедийным талантом, в отличие от Зеленского. И в президенты не рвался. Да и не было тогда такой должности, «президент». Цари были, генеральные секретари. А президентов не было и Украина была частью единой страны с Россией. Да и не она одна. И, судя по тому, к чему всё пришло после того, как высокое партийное начальство, чтоб ему в гробах спокойно не лежалось, кто уже там находится, страну раздербанило, лучше б оно так и оставалось. Хотя… Раз, с точки зрения украинского президента, у него с нами война, может, пора вернуть на место сдвинувшееся с оси невесть куда колесо истории? Напрашивается же… И давно. Что до претензий, все к Зеленскому. Слово не воробей. Вылетело.