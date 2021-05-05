{ 5 мая 2021 }

Ревякин и Хабенский помогли Маше Макаровой

Рубрики: [Музыка]  
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Вокалистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова представила клип на обновленную версию своей песни «Зимородок».

Аранжировку сделал музыкант-электронщик Рамазан Калакуток. Одну из основных вокальных партий в песне исполнил лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. В записи также поучаствовал Николай Ооржак (горловое пение) и Константин Хабенский (декламация отрывка из «Зимородка» Евгения Носова). Авторы видео — Настасья Никитина и Рати Дабрундашвили.

В процессе создания песни ушёл из жизни звукоинженер Максим Верховский, вместе с которым команда Маши Макаровой начинала создание этого трека. Ему так и не довелось закончить работу. В результате участники записи посвятили клип его памяти.

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