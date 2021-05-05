Ревякин и Хабенский помогли Маше Макаровой

Группа «Точка росы» заканчивает работу над своим новым альбомом. Название будущего диска пока не раскрывается, однако известно, что пластинка будет полностью акустической. Альбом уже почти готов, кроме новых песен в него войдет недавно записанный дуэт вокалиста «Точки росы» [Читать...]

Кто ж ее знает, Машу Малиновскую. Биография ее темна. Известно только, что родилась 13 марта в Смоленске. Почему она ушла (или ее ушли) с телевидения — никто опять-таки толком не скажет. Да и можно ли верить клеветникам из [Читать...]

Маша Распутина, по сообщению директора певицы, разводится со своим мужем Владимиром Ермаковым, c “которым прожила довольно долго” и который старше ее на двадцать лет. В настоящее время у Маши есть два претендента на роль жениха. Они теперь соревнуются, [Читать...]

Маша Распутина, по сообщению директора певицы, разводится со своим мужем Владимиром Ермаковым, c “которым прожила довольно долго” и который старше ее на двадцать лет. В настоящее время у Маши есть два претендента на роль жениха. Они теперь соревнуются, [Читать...]

Концерт группы «Мегаполис» в честь 25-летия коллектива состоялся 15 апреля в лектории Политехнического музея. Музыканты вышли на сцену через 20 минут после назначенного времени. Как и было обещано в заранее данных интервью, группа начала концерт со своей ранней [Читать...]