Ревякин и Хабенский помогли Маше Макаровой

Вокалистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова представила клип на обновленную версию своей песни «Зимородок».
Аранжировку сделал музыкант-электронщик Рамазан Калакуток. Одну из основных вокальных партий в песне исполнил лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин. В записи также поучаствовал Николай Ооржак (горловое пение) и Константин Хабенский (декламация отрывка из «Зимородка» Евгения Носова). Авторы видео — Настасья Никитина и Рати Дабрундашвили.
В процессе создания песни ушёл из жизни звукоинженер Максим Верховский, вместе с которым команда Маши Макаровой начинала создание этого трека. Ему так и не довелось закончить работу. В результате участники записи посвятили клип его памяти.