«Но скажи, — если слух умирает, разве должен и звук умереть?»

Учиться музыке интересно и полезно. Интересно потому, что музыка формирует абстрактное и пространственное мышление. Полезно потому, что занятия музыкой улучшают память, а освоение музыкального инструмента помогает развить мелкую моторику рук, координацию движений и хорошую реакцию. Но главное — музыка развивает душевную тонкость и эмоциональную отзывчивость.

Каждый год стены музыкальных заведений покидают сотни и тысячи музыкантов – пианистов, скрипачей, вокалистов, исполнителей на духовых инструментах. Что случается с ними потом, где все они? Ведь сколько ни занимайся, хоть по 12 часов в день, стать Е. Кисиным или Е. Рудиным дано не каждому.

Чтобы присмотреться к себе внимательно и найти своё место под солнцем на музыкальной сцене, нужно изрядное мужество, даже упрямство. Ну и что с того, что я не Ростропович? Я люблю музыку, буду и дальше ей заниматься.

Мне нравится мой инструмент, я люблю зрительный зал, мне приятно внимание публики, мне важно доставлять им радость.

Конечно, со временем, для заработка можно устроиться в какой-нибудь оркестр, но ведь как приятно солировать! Поэтому самое правильное решение — это находить для выступлений небольшие концертные площадки, дома-музеи, галереи, библиотеки. Благодарные слушатели есть повсюду.

Но потом вдруг наступает ковид, локдаун и прочие неприятности. И всё становится ещё хуже. Залы закрыты, галереи не работают, играть через зум нелепо, что же остаётся? Давать уроки? Это совсем другое. Выходить играть на улицы города? Но на улице, чай, не Франция. То ветер, то дождь, то снег — холодрыга такая, что пальцы немеют. Да и когда жарко, тоже плохо – смычок из рук выскальзывает. Конечно, можно играть и в метро, но какой там адский шум! Не музыка, а сплошные физические упражнения. А то ещё и заметут ненароком… Да и не было в метро никакой музыки во время пандемии.

Есть такая старая шутка: «Место артиста в буфете». Вероятно, её придумали заштатные пожилые артисты-выпивохи в советских филармониях… Место искусства, во всяком случае, классического — на сцене!

Не так давно в Москве появилось новое музыкальное объединение, к которому присоединились молодые талантливые исполнители; проект (пока без названия), организующий концерты, лекции и музыкально-просветительские вечера в музеях, галереях, домах культуры и библиотеках Москвы, а также различных залах России и за рубежом.

Целями проекта является популяризация классической и джазовой музыки, просветительская деятельность и предоставление концертной практики молодым исполнителям.

Важность подобного союза музыкантов в настоящий момент только возросла. Из-за пандемии большинство артистов остались без работы, без концертов. Им надо где-то выступать, знакомиться и общаться, обмениваться опытом и проблемами, чтобы чувствовать себя нужными и востребованными. Все знают, что миром правят деньги, и стать известным и разбогатеть, исполняя классическую музыку, практически невозможно. Людям нужно просто внимание и уважение, особенно творческим личностям, иначе они остаются в полном одиночестве со своими талантами и фантазиями, впадают в меланхолию и депрессию.

Об этом мы поговорили с основателем этого объединения, Романом Чистяковым.

— Какое сейчас настроение у артистов?

— Настроение у артистов сейчас очень вдохновлённое и радостное, они полны энтузиазма. После ослабления ограничений и возвращения публики в концертные залы, деятельность артиста вновь обрела смысл – пусть в период пандемии мы не сидели сложа руки, а осваивали новый репертуар и записывали целые циклы онлайн-концертов, без обратной связи это не давало должного удовлетворения и являлось лишь заменителем настоящего творчества, подготовкой к грядущим живым выступлениям.

Теперь же исполнитель и слушатель, вновь обретя друг друга после долгого перерыва, стали гораздо больше ценить моменты встречи и обмениваться энергией и новыми впечатлениями. Нельзя надолго прерывать триединство «композитор-исполнитель-слушатель», где потеря с последним лишает смысла всю концепцию, а диалоги эпох, за отсутствием адресата, становится монологом, направленным в никуда.

— Как ты составляешь программу концерта? Какие произведения в репертуаре музыкантов?

— Состав артистов включает в себя исполнителей на всевозможных струнных и духовых инструментах, объединяет пианистов и вокалистов, педагогов и студентов, и является максимально демократичными по жанрам для выступающих. В первую очередь, программа выстраивается согласно необходимости для музыкантов обыграть какие-либо произведения, что готовятся ими либо к экзаменам, конкурсам или концертам на более крупных площадках, вне зависимости от того, относятся ли данные сочинения к признанным шедеврам классики, или же забытым страницам мировой музыки. Среди исполняемых произведений – инструментальные программные циклы и отдельные миниатюры, сонаты, сюиты и полифонические композиции различных авторов ХVII — ХХI веков, оперные арии и транскрипции, романсы и песни, джазовые импровизации и даже эстрадные шлягеры. В наших концертах вы услышите музыку Баха и Генделя, Гайдна и Моцарта, Шумана и Шопена, Дебюсси и Стравинского, Сати и Слонимского, классиков русской музыки и наиболее ярких мастеров отечественной и зарубежной музыки ХХ века.

— Что важнее для тебя — высокое техническое мастерство или артистизм исполнителя, его музыкальность?

— Безусловно, тенденция мирового исполнительства к превращению музыки в симбиоз спорта и бизнеса не может не огорчать. Это большая трагедия современной культуры, что маркетинг выбивает душу из великих произведений, как деньги из карманов слушателей и самих музыкантов, которые не вписались в рынок, предпочитая любить музыку в себе, а не себя в музыке. Первична музыкальность, соответствие стилю, углублённое понимание тех произведений, что звучат со сцены на наших мероприятиях, а не скорость и бессодержательная виртуозность игры в погоне за темпом продаж и покорением мировых рекордов.

— Насколько нам известно, ваши мероприятия бесплатные, всё происходит на добровольных началах. Какие бывают сложности с организацией подобных благотворительных концертов? Вам кто-нибудь помогает?

— Сложности связаны преимущественно с тем, что после пандемии большинство концертных площадок неохотно идут на предоставление зала на безвозмездной основе, как это было до ограничений. Аренда же стоит зачастую немалых средств. Играть несколько концертов в месяц, уходя в минус, крайне проблематично. Человек, проучившийся полтора-два десятка лет, выигравший не один международный конкурс и доказавший свою профессиональную состоятельность, ради бескорыстных просветительских целей и желания поделиться музыкой должен сам платить деньги — разве это не абсурд?! Рынок и гонка за эффективностью, превращение искусства в категорию «товары и услуги» путь к гибели культуры и деградации общества. Безусловно, неоднократно нам помогали руководители ряда залов, давая возможность нести просвещение людям, не взимая платы, а также активно привлекая зрителей. Отдельной благодарности заслуживают такие прекрасные концертные площадки (и особенно их руководители), как «Клуб «Атом», галереи «Митино» и «Здесь на Таганке», и Библиотека №241 и некоторые другие. Здесь нам удаётся реализовывать обширные циклы лекций-концертов, привлекая к выступлениям десятки музыкантов.

— Недавно в Москве прошёл Первый международный конкурс Con fuoco. Ты был в жюри. Поделись своими впечатлениями и расскажи немного о победителях конкурса.

— Конкурс получится очень ярким и удачным, в его рамках выступило более 160 исполнителей в различных номинациях. Организатором выступило концертное объединение «Артист», давно зарекомендовавшее себя высоким уровнем организации международных музыкальных проектов в России, Италии, Австрии, Китае и других странах. Уровень участников был очень высоким, многие из них – уже полностью состоявшиеся музыканты, например, Г. Аветисов (фортепиано, 2 место). Делать выбор между ними, определяя лучших из лучших, было очень непросто. Выступить в дальнейшем на одной сцене со многими из них для меня будет большой радостью. Также было большой честью поработать в составе жюри, среди которых столько ярких исполнителей и педагогов — М. Филиппов, Н. Агеев, А. Кудряшов, П. Шатский, А. Барклянский, К. Мусланова и многие другие. Стоит отметить, что для меня это не первое участие в числе судей международного соревнования. К примеру, в 2019 году я выступил в роли основателя международного конкурса-фестиваля «Atom Music Fest», в котором приняли участие исполнители из России, Таиланда, Китая, Австралии, Эстонии, Армении и Казахстана.

— Сейчас ситуация непростая, нельзя ничего планировать надолго. Но всё же спрошу — какие планы у вашего коллектива на лето?

— Планы наших артистов довольно масштабные – проведение концертов и фестивалей в разных городах России в июне-июле этого года, планирование концертного сезона 2021/2022, введение в концертный репертуар новых произведений всевозможных стилей и жанров. А также сотрудничество с рядом ярких музыкальных коллективов России, подготовка к гастролям в ряде стран, перенесённых из-за вируса (в частности, в Израиле, Польше и Чехии), и официальная регистрация нашего концертного объединения, выход на иной, ещё более качественный уровень. Кстати, ближайший концерт состоится 6 мая в 19:00 на выставке ЛОДКИ-2 (ул. Новорязанская 29с4).