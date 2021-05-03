Сталинское наследие Дагестану и Чечне

В Дагестане сорвалось открытие памятника Сталину. Его поставили в Дагестанских Огнях, но по решению властей убрали с постамента ещё до открытия.

В Дагогнях уже есть проспект Сталина, названный так в 2002 году при предыдущем мэре города Галиме Галимове, который сам внешне похож на Сталина. Проспект проходит мимо стекольного завода, а завод считается достижением советской власти, он построен на месте дореволюционного предприятия в 1920-х.

В Дагестане есть свои особенность массовых сталинских репрессий. Большие семьи предполагают, что у многих были родственники-репрессированные. 5 тысяч немцев были депортированы, потому что они якобы хотели уйти в Иран. Но более важная для сегодня особенность связана с депортацией около 30 тысяч чеченцев из республики. Среди были ошибочно депортированные, имена и фамилии у них были похожи на чеченские.

При депортации и упразднении Чечено-Ингушской Автомномной Республики Дагестану передали пять районов. В 1957 году их вернули Чечне, но по событиям последних лет мы знаем, что тема границ до сих болезненна. Внутри Дагестана это выражается в вопросе восстановления Ауховского района (Новолакский район). Он был образован за пять месяцев до депортации на местности с концентрацией чеченского населения, но после не был восстановлен. Столкновения между чеченцами и лакцами идут ещё с советских времён — потенциально горячая точка на территории России. Это наследие Дагестану и Чечне оставил Сталин.

Памятники Сталину — цацки коммунистов. Но конкретно в Дагестане это может привести к реальным трагедиям. Ни Зюганов, ни Прилепин разруливать межнациональный конфликт не будут, они поиграют в установку истуканов, а последствия придётся разруливать всему государству.