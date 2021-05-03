Пасха… Причём именно православная Пасха, что для России важно. Они разные бывают. У евреев, к примеру, Песах с мацой. И вечная идиотская тема, насчёт того, что её на крови человеческой замешивают, хотя верующему еврею кровь ни в каком виде в пищу употреблять нельзя. Как придумали это соседи еврейские в седой древности, так до сих пор друг друга и пугают. У католиков и в целом в западных церквях, Пасха привычная для большей части нашего народа, христианская, только даты другие — пораньше. Ну, отличаются календари. А теперь настала очередь Пасхи православной, которая, вместе с Рождеством, пожалуй один из двух главных церковных праздников.

Народ по церквям куличи святит. Кто собственного приготовления, кто покупные. Магазины ими забиты, притом, что их с огроменным удовольствием у нас употребляют приверженцы всех конфессий, а также атеисты. Благо, и куличи прекратили притворяться «Кексом весенним», как было при советской власти, и выступают под своим собственным именем. Помнится, бабушка жены их пекла просто идеально, причём не только для всей семьи, включая маленькие, для детей, но и для всех её православных подруг, которые печь их не умели, хоть тресни. В сталинские времена под большим секретом пекла, в брежневские уже не скрываясь, а уж с 90-х и совсем открыто…

Святейший Патриарх в храме торжественную литургию провёл. Красивы православные церемонии, и храмы красивы. Веришь ты в Б-га или нет — есть чем любоваться и чем гордиться. Торжественное и величественное это дело, настоящий храм, намоленный. Благо, за последние 30 лет их не только реставрировать, но и строить научились. По собору в парке «Патриот» видно, да и не только по нему. Ну, может, оно, конечно, и случайное совпадение, но после «случайного» пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари, да и не в нём одном, будущее великих соборов стремительно исламизируемой Европы более чем туманно. Мы явно движемся с ними в противоположных направлениях.

В общем, со Светлым Христовым Воскресеньем, господа и дамы, а также отдельно взятые товарищи! С праздником!