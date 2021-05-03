Стоит сказать откровенно и прямо: то, что сейчас происходит в Индии с коронавирусом всë больше становится сценарием ближайшего будущего, если пандемия задержится ещë на пару лет.

Ковидная бойня стала совокупностью нескольких факторов, но главным стал эффект распространения более вирулентного штамма в сочетании со знаменитой индийской «гигиеной» и полным отсутствием ограничений на массовые собрания. Да и как их ограничивать – в Индии полным ходом идëт борьба за власть, хотя главные выборы прошли в 2019 году, а до новых еще 3 года. А вирус… Вирус ультрафиолет сожжет. Не сжëг.

И это всë происходит тогда, когда всем начало казаться, что ковид превратился из новости номер один в повод для шутки «Вечернего Урганта». Но болезнь никуда не делась. При этом всероссийский тихий бойкот вакцинации (возникший не на пустом месте, а из постоянной «корректировки» информации в угоду конъюнктуре) делает индийский вариант гораздо более вероятным, чем, например, американский. Об этом не любят говорить по федеральным телеканалам, но Джо Байден не только на трапе упал, но и (в полете) успел за 100 дней провакцинировать более половины населения США, что напрямую отразилось на статистике заболеваемости.

Можем, конечно, ещë подождать. Но «новых рожать» будет уже некому.