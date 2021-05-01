{ 1 мая 2021 }

Карета Плющенко превращается в тыкву

Рубрики: [Telegram]  [Спорт]  
Метки: , , , ,

Год назад в школу мужа Рудковской перешли две ведущие фигуристки: чемпионка Европы Косторная и призер чемпионата мира Трусова.

Сегодня Плющенко объявил об уходе Трусовой, ранее ушла Косторная. Обе обратно в школу под руководством Тутберидзе. Плющенко точно не поедет на Олимпиаду в Пекине в качестве тренера.

Фигурный истеблишмент таким исходом преимущественно доволен. Плющенко пытался создать фигурный «Реал Мадрид» перекупая готовых звёзд, обещая им и высокие доходы, и результаты. Он даже построил коттеджи у катка для отдыха Трусовой и Косторной. У Тутберидзе им придётся делить каток с ещё несколькими ведущими фигуристками, и у них не будет преференций хотя бы из-за невежливых заявлений произнесенных при переходе год назад.

Зрителям и Первому каналу теперь придётся волноваться, как уживутся фигуристки на одном катке. Мест на Олимпиаде для женщин-одиночниц три, а претенденток на золото у Тутберидзе в два раза больше. Ближе к Олимпиаде возникнет еще один вопрос, кто будет выступать в командных соревнованиях, где сборная России, скорее всего, выиграет золото, то есть надо будет практически назначить олимпийской чемпионкой.

Удержать эту бешеную внутреннюю конкуренцию от скандалов — задача той же сложности, как научить четверным прыжкам.

Методичка


Похожие посты:


  1. Евгений Плющенко докажет, что он не трус

    2. Евгений Плющенко докажет, что он не трус

    Евгений Плющенко заявил о своем намерении принять участие в Олимпиаде-2018 с целью доказать, что он «не трус». – Почему я хочу поехать выступать на соревнованиях? Если бы я достойно выступил в индивидуальном виде, смог бы «зайти» в тройку, [Читать...]


  2. Плющенко

    3. Плющенко

    Ужасно не хочется про то, что разговоры о возможном снятии Плющенко с личных соревнований ходили до Олимпиады. Не верю в запланированность. Это чушь полнейшая, убежден! Но даже допустим! И что? Была драма, было мощное катание за команду, была [Читать...]


  3. Шоу Плющенко переносятся или отменяются

    4. Шоу Плющенко переносятся или отменяются

    «Шоу чемпионов и друзей Евгения Плющенко», назначенное на 18 марта 2014 года в Санкт-Петербурге, не состоится. – По независящим от организаторов причинам, в связи с состоянием здоровья Евгения Плющенко, корпорация PMI объявляет об отмене «Шоу чемпионов и друзей [Читать...]


  4. Евгений Плющенко всё-таки отменил турне

    5. Евгений Плющенко всё-таки отменил турне

    Евгений Плющенко отменил запланированное масштабное шоу-турне по России. Его супруга Яна Рудковская сообщила, что запланированная часть тура будет перенесена на сентябрь, а спортсмен будет восстанавливаться после травмы, полученной на тренировке в Сочи. Напомним, что решение Плющенко сняться с [Читать...]


  5. Евгений Плющенко выписался из больницы

    6. Евгений Плющенко выписался из больницы

    Фигурист Евгений Плющенко, перенесший операцию на позвоночнике, выписался из израильской клиники, в которой проходил лечение. – Меня выписали, и я иду на поправку!Возвращаюсь сегодня в Москву! – написал Плющенко в своем микроблоге (авторские орфография и пунктуация сохранены) . Фигурист через [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««