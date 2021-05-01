Карета Плющенко превращается в тыкву

Год назад в школу мужа Рудковской перешли две ведущие фигуристки: чемпионка Европы Косторная и призер чемпионата мира Трусова.

Сегодня Плющенко объявил об уходе Трусовой, ранее ушла Косторная. Обе обратно в школу под руководством Тутберидзе. Плющенко точно не поедет на Олимпиаду в Пекине в качестве тренера.

Фигурный истеблишмент таким исходом преимущественно доволен. Плющенко пытался создать фигурный «Реал Мадрид» перекупая готовых звёзд, обещая им и высокие доходы, и результаты. Он даже построил коттеджи у катка для отдыха Трусовой и Косторной. У Тутберидзе им придётся делить каток с ещё несколькими ведущими фигуристками, и у них не будет преференций хотя бы из-за невежливых заявлений произнесенных при переходе год назад.

Зрителям и Первому каналу теперь придётся волноваться, как уживутся фигуристки на одном катке. Мест на Олимпиаде для женщин-одиночниц три, а претенденток на золото у Тутберидзе в два раза больше. Ближе к Олимпиаде возникнет еще один вопрос, кто будет выступать в командных соревнованиях, где сборная России, скорее всего, выиграет золото, то есть надо будет практически назначить олимпийской чемпионкой.

Удержать эту бешеную внутреннюю конкуренцию от скандалов — задача той же сложности, как научить четверным прыжкам.