А вы обратили внимание, что после появления Навального в суде по видеосвязи как-то мгновенно улетучилась повесточка ФБК про то, как он болеет и страдает и вот-вот умрет? Все увидели исхудавшего за время добровольной голодовки человека, но вполне живого и дееспособного.

Придумать что-либо взамен этой истории Волков не успел или просто решил больше не педалировать больше несчастья бывшего начальника. Исчезли из инфополя и все эти невыданные Кораны, неубранные постели, недопущенные адвокаты — все бесконечные жалобы и нытье Алексея Анатольевича закончилось, как будто какой-то кран перекрыли.

Теперь в фарватере ФБКшной повестки — непринятности лично Волкова, он решил теперь выставлять главной жертвой себя, чтобы с более чистой совестью забирать донаты в свой карман. В общем, Навальный слит своими же сторонниками — дойная корова исхудала и приносит меньше молока, чем раскормленная на балтийских лугах свинья. В утиль.