Госдеп США учит украинских малоимущих школьников английскому языку.

Как пишет RT, речь идёт также и о приобщении участников программы к «американской культуре и ценностям». Эксперты в заметке RT, конечно, говорят, что это «очередная попытка повлиять на молодёжь, чтобы воспитать лояльное США поколение украинцев».

На обучение 110 «одарённых подростков» из нескольких городов восточной Украины выделено 120 тысяч долларов. Кроме языка, школьников будут учить критическому мышлению и знакомить с американскими традициями.

Можно сказать, что американцы подло отталкивают Украину от России, но не будут довольны и британцы. В России и странах бывшего СССР традиционно английский язык изучают на основе британской культуры и London the capital of Great Britain, а американцы заменят учебники с Биг-Беном на Статую Свободы.

Именно якобы для таких случаев в России приняли закон о просветительской деятельности. Если придет Госдеп, он не сможет тлетворно влиять подсовывая американские ценности — ему не дадут разрешение. У малоимущих россиян станет меньше возможности для изучения языков и без американцев — бесплатный контент российских неофициальных преподавателей запретят. Но это маленькая цена для защиты суверенитета от учителей НАТО. Бей своих учителей, чтобы чужие боялись.