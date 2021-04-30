Тут все дружно набросились на вице-премьера, который честно, искренне и совершенно открыто сообщил народу и начальству, что большие агломерации его интересуют, а всякие мелкие территориальные субъекты он хотел бы слить с большими и забыть про них навсегда. Кричат про то, что страна тогда превратится в пустыню с мега-агломерациями, что никому это не нужно, кроме как тем, кто на эту, далеко не первую аферу по части изменения России, будет бабло выделять и с инициаторами процесса его распиливать… В целом правильно кричат. Непонятно только, почему именно на этого конкретного вице-премьера все набросились?

До него лучше не было. И после него лучше не будет. И нечего ему припоминать грехи по Крыму, в котором его не ругает только ленивый, и по Москве, с которой начался его взлёт на федеральный уровень. Он что, один такой? Которые эффективные менеджеры (а он несомненно эффективный), они все такие. Деньги поднимают большие и очень большие. На какой теме, им неважно. Пар в свисток, вечер в хату, люди в список Forbes. Нормальная схема. Привычная. И не только у нас: американцы так в Ираке и Афганистане бюджетные деньги воровали и воруют. И наши начальники у себя на Родине их так же воруют. Причём, чем больше, тем лучше.

Маленькие деньги на маленьких проектах не делаются. Мелкотемьем заниматься — себя не уважать. Ну да, не повезло с ними стране, зато им как с ней повезло! Масштабы, закачаешься. Кто на ресурсах поднимается, кто на инфраструктуре, кто на населении… Оно, при должном к нему подходе, тоже нефть. Из него столько выкачать можно… Особенно продвинутые вообще из ничего деньги делают. Так, как это у Чубайса выходило и выходит, никто в нашей части мира не умеет — обзавидоваться можно. А там и Рогозин, и Греф, и Сердюков, и Фурсенко со всеми его бесчисленными наследниками… Это не как в цирке, кроликов из цилиндра доставать. Тут целые слоны с китами невесть откуда материализуются. Понимать надо! Так и чего к занятым людям с мелочовкой лезть…

При этом, скажем напоследок, что, начиная эдак ориентировочно с Олимпиады в Сочи, мужи и дамы государевы ещё и кидать начали окружающих и друг друга почём зря. Нет, они и до того ангелами не были. По восстановлению Чечни было видно, ещё при Ельцине. Но тут уж совсем на поток пошло. И дальше, хоть по курортам Северного Кавказа, хоть по космодрому «Восточный», хоть по развитию Дальнего Востока, Мундиалю или инновационным кластерам суди… Так что понятно, что то, как сейчас пока страна устроена, многих в верхах раздражает и они её готовы под себя кроить и перекраивать. Система такая сложилась. И, главное, какой это для страны ресурс! Их если всех погнать, она так подняться сможет… Интересная, кстати, мысль. Стоит попробовать.