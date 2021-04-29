Мария Ким. «Мой телефон 03»

Записки врача, как то и следует из названия.

Точнее, хроники работы фельдшера на скорой помощи – мрачные, даже ужасные, как и положено.

И – стандартная неприятность, какая часто бывает с такого рода сочинениями, и в том числе с теми, где – как и здесь – собрана разнообразная фактура.

Нет прозы. Нет художественности.

Автор вываливает на голову читателю горы каких-то тягостных, скверных мини-историй о пациентах, о жизни несчастных людей, обо всем том, чего можно ждать от представителя этой трудной профессии.

Но как организована эта гора? И – зачем она?

Непонятно.

Мария Ким просто пишет, да и все. Что вижу – то пою. И – выходит очерк, выходит приличная даже – поскольку бодрая, информативная – журналистика, какой было много в двадцатом веке, да еще и сейчас иногда попадается. Журналистика с легкими лирическими отступлениями. Хаотичная и бесцельная, когда человеку хочется рассказать, когда ему есть о чем рассказать, но цель рассказа – туманна, поскольку некогда.

Меж тем, хорошая литература устроена так, что читатель должен чувствовать, что автор не просто документирует жизнь что врача, что миллионера, что бомжа. Что за этим его текстом – стоит какой-то сложный писательский мир, и в этом мире есть композиция и мотивация.

Очень сложно понять, почему в 2021 году, когда уже столько всего было написано замечательного на русском языке, врач-литератор не открывает для начала – ну хоть Булгакова. Не задумывается: а нужно ли мне идти в ту же сторону? И – могу ли я за это взяться?

А задуматься – стоило бы.