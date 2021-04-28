«Браво» — «Скажем мы друг другу «Браво»!»

2021, «Союз Мьюзик»

Внезапный релиз этого альбома, записанного 32 года назад, но никогда не издававшегося, оказался сюрпризом для всех. Как для тех, кто помнил о сотрудничестве «Браво» с певцом Евгением Осиным, так и для тех, кто понятия не имел о таком этапе в истории группы. А кто-то, может, и забыл за эти годы, ибо в биографии «Браво» были куда более яркие вокалисты (и этапы). Поэтому не обойтись без небольшого экскурса.

Когда группу «Браво» покинула великая и взбалмошная Жанна Агузарова, Евгений Хавтан быстро понял, что найти такую же яркую и голосистую солистку не удастся и попытки повторить Жанну обречены на провал. Петь самостоятельно Евгений тогда ещё не решался, но в остальном проявил широту мышления и готовность к экспериментам. В частности, он не стал зацикливаться на поиске именно певицы, а рассмотрел и варианты с мужским вокалом. Полагаю, что 99% поклонников группы не могли себе представить, что место у микрофона после Агузаровой займёт мужчина. Ну вот поэтому они и не руководят успешным рок-проектом — в отличие от Хавтана, не страшащегося парадоксальных решений. Новым вокалистом стал Евгений Осин, и группа поневоле резко поменяла имидж, отойдя от звонкой эксцентрики в сторону стильной сдержанности. «Браво» с Осиным погрузилось в работу над новым материалом. Две песни в исполнении нового солиста — «Мне грустно и легко» и «Добрый вечер, Москва!» — были обнародованы и успели полюбиться публике, к тому времени переставшей оплакивать уход Жанны и смирившейся с тем, что жизнь продолжается.

«Браво» с Осиным записали целый альбом, которые не был издан, поскольку солист решил покинуть группу. Это было первое публичное проявление его, мягко скажем, непростого характера. Расставание пошло всем на пользу: «Браво» ангажировало блистательного Валерия Сюткина, с которым вышло на новый пик популярности, а Евгений Осин увлёкся перепевками ностальгических дворовых песен и тоже нашёл свою нишу, заодно предвосхитив будущий фурор «Старых песен о главном». Правда, неуживчивый характер и тяга к алкоголю не позволили ему развить успех и привели к безвременной смерти в 54 года.

Что касается записанного с «Браво» альбома, то часть песен с него позже вышла на «Стилягах из Москвы» с сюткинским вокалом, а часть была прочно забыта. Теперь эта запись переиздана под названием «Скажем мы друг другу «Браво»!» По словам Евгения Хавтана, альбом мог выйти и гораздо раньше, но оригинал приемлемого качества считался утерянным. Нашли его буквально полгода назад.

Слушать в 2021 году незнакомую пластинку из 1989-го, записанную знакомыми музыкантами, весьма любопытно. Хавтан считает, что альбом имел бы успех, если бы его в своё время издали и промоутировали. Сомневаться в этом не приходится, но и проверить нельзя, ибо сегодня невозможно абстрагироваться от того, что мы знаем продолжение сюжета. У Осина не получилось, «Браво» немного сменило вектор, и опыты 32-летней давности неминуемо кажутся наивными и робкими. Если сравнивать с Агузаровой и Сюткиным, то осинские экзерсисы покажутся близкими к провалу, да и в хиты неизвестные песни не выбились совершенно справедливо. Вместе с тем надо отметить, что тогдашнее «Браво» по своему уровню музыкального мышления и аранжировок не сильно превосходило нового солиста. Это сейчас мы знаем, что уже в середине 90-х группа наберёт невероятную высоту. А на этом альбоме зафиксированы поиски своего нового звучания, нового стиля, даже некая неуверенность в себе после ухода харизматичной солистки. Где-то на альбоме это звучит довольно робко и трогательно, а где-то «Браво» демонстрирует полную готовность к новой жизни и первые новые хиты. При этом пластинка вряд ли войдёт в официальную дискографию группы — как ни крути, в истории «Браво» она оказалась лишь ответвлением от основного сюжета.

Алексей МАЖАЕВ.