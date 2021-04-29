Как вкусная летучая мышь заразила весь мир

Как вкусная летучая мышь, проданная на китайском рынке, заразила весь мир.
Еду в такси, за рулем — тридцатилетний парень. Зашел разговор о ковиде.
«Я такой здоровый — даже насморком не болею, нафиг мне какие-то прививки? Бегают как уроды в масках, чего-то боятся. Обычный грипп…»
Объяснять, что вот я чуть не умер от ковида — 90 процентов поражения легких — два месяца в больнице. — бессмысленно. Дескать, вы, старые пни, и от насморка помереть можете.
Указывать, что щенку делают прививку обязательно и никто не возмущается — делают и растят веселого щенка — тоже бесполезно.. Типа, нету у меня никаких щенков.
Намекать, что вирус непростой — искусственный — и того смешнее.. “Во дела, опять мировой заговор? Ну сожрал китаец больную летучую мышь — и что с того? От этих тварей можно чем угодно заразиться, я вон даже ребенку хомяка не покупаю — ну их..”
У народа тоже все ясно и просто — одни готовы голову откусить человеку без маски, другие готовы сделать харакири — масочникам.
Но все не так просто в этом мире.. И ушки из любой эпидемии и пандемии торчат именно те, на которых и грешили..
Итак, легкий короновирусный пазл. В котором много очень интересного.
В Ухане обнаружилась китайская биологическая лаборатория. А почему собственно там ее не может быть? Она же — КИТАЙСКАЯ?
Но ныне капиталистический социализм дал некоторую промашку — это СОВМЕСТНОЕ предприятие. Там часть акций принадлежит дочке Pfizer — фирме «Glaxosmithkline».
Эта самая «GlaxoSmithKline по странной случайности управляется финансовым отделом Black Rock, в который входит Open Foundation (Фонд Сороса).
«То есть Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, который управляется акционером Black Rock, который контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Black Rock также является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто — помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!
А теперь ВЫВОДЫ. Что получил лично этот самый Блэк Рок (который и является закулисами глобалистов) от ЗАПУЩЕННОЙ ИМИ пандемии? В схеме которых ВОЗ — оказался ведомой марионеткой.
1. Торговля вакцинами от ковида. Причем, российскую вакцину утвердили только для того, чтобы не вызвать упреков в монополизации только своей вакцины.
2. По тихому разобрались с конкурентами — убрали часть авиакомпаний, ослабили монстров отельного бизнеса, подгребли часть ликвидных акций по дешевке.
3. Усилили цифровизацию — подавили свободное волеизъявление народов. Инструмент известен — пандемия по над усе. Не имеете права собираться больше трех.
4. Насчет чипизации посредством прививки — это фантазии. Потому что нет нужды в этом. За счет цифровой индустрии мы ВСЕ уже чипированы — через телефоны, компьютеры, карточки банков.
И наконец, Россия из этой ситуации выбралась бочком — с минимальными потерями и с наибольшей свободой для людей. Поэтому злоба западного мира ( читай глобалистов) нарастает с каждой минутой.
Мы еще будем свидетелями совершенно абсурдных и бредовых заявлений.
Просьба подготовиться.
Ну и немного подумать — кто и как противостоит этому бесовству.