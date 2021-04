Как вкусная летучая мышь заразила весь мир

Зал и музей Славы рок-н-ролла (Rock And Roll Hall Of Fame And Museum) в Кливленде (США) открыл выставку, посвященную королю рок-н-ролла Элвису Пресли. Уникальность данной выставки прежде всего в том, что в этом помещении никогда не проводились подобные [Читать...]

Группа «Океан Эльзы» объявила об отмене всех апрельских концертов в России. Как сообщает сайт коллектива, часть выступлений отменена, часть перенесена на более поздний срок. – Хотим поблагодарить всех вас за искреннюю любовь и поддержку! Мы уверены, что наша [Читать...]