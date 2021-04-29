Как вкусная летучая мышь заразила весь мир

Как вкусная летучая мышь, проданная на китайском рынке, заразила весь мир.

Еду в такси, за рулем — тридцатилетний парень. Зашел разговор о ковиде.

«Я такой здоровый — даже насморком не болею, нафиг мне какие-то прививки? Бегают как уроды в масках, чего-то боятся. Обычный грипп…»

Объяснять, что вот я чуть не умер от ковида — 90 процентов поражения легких — два месяца в больнице. — бессмысленно. Дескать, вы, старые пни, и от насморка помереть можете.

Указывать, что щенку делают прививку обязательно и никто не возмущается — делают и растят веселого щенка — тоже бесполезно.. Типа, нету у меня никаких щенков.

Намекать, что вирус непростой — искусственный — и того смешнее.. “Во дела, опять мировой заговор? Ну сожрал китаец больную летучую мышь — и что с того? От этих тварей можно чем угодно заразиться, я вон даже ребенку хомяка не покупаю — ну их..”

У народа тоже все ясно и просто — одни готовы голову откусить человеку без маски, другие готовы сделать харакири — масочникам.

Но все не так просто в этом мире.. И ушки из любой эпидемии и пандемии торчат именно те, на которых и грешили..

Итак, легкий короновирусный пазл. В котором много очень интересного.

В Ухане обнаружилась китайская биологическая лаборатория. А почему собственно там ее не может быть? Она же — КИТАЙСКАЯ?

Но ныне капиталистический социализм дал некоторую промашку — это СОВМЕСТНОЕ предприятие. Там часть акций принадлежит дочке Pfizer — фирме «Glaxosmithkline».

Эта самая «GlaxoSmithKline по странной случайности управляется финансовым отделом Black Rock, в который входит Open Foundation (Фонд Сороса).

«То есть Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, который управляется акционером Black Rock, который контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.

Black Rock также является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто — помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!

А теперь ВЫВОДЫ. Что получил лично этот самый Блэк Рок (который и является закулисами глобалистов) от ЗАПУЩЕННОЙ ИМИ пандемии? В схеме которых ВОЗ — оказался ведомой марионеткой.

1. Торговля вакцинами от ковида. Причем, российскую вакцину утвердили только для того, чтобы не вызвать упреков в монополизации только своей вакцины.

2. По тихому разобрались с конкурентами — убрали часть авиакомпаний, ослабили монстров отельного бизнеса, подгребли часть ликвидных акций по дешевке.

3. Усилили цифровизацию — подавили свободное волеизъявление народов. Инструмент известен — пандемия по над усе. Не имеете права собираться больше трех.

4. Насчет чипизации посредством прививки — это фантазии. Потому что нет нужды в этом. За счет цифровой индустрии мы ВСЕ уже чипированы — через телефоны, компьютеры, карточки банков.

И наконец, Россия из этой ситуации выбралась бочком — с минимальными потерями и с наибольшей свободой для людей. Поэтому злоба западного мира ( читай глобалистов) нарастает с каждой минутой.

Мы еще будем свидетелями совершенно абсурдных и бредовых заявлений.

Просьба подготовиться.

Ну и немного подумать — кто и как противостоит этому бесовству.