О патологической лжи писательницы Яхиной

Это вообще не редкость среди писательской тусовки — быть патологическим лжецом или лгуньей. В пластилиновом мозгу это вполне совмещается. Они это называют фантасмагорией. То есть — больная фантазия.

И когда она на голубом глазу объясняла, как над очередной шедевральной книгой она работала, не вылезая из архивов, ржали ВСЕ, ее знающие.

Она НИКОГДА не работала с документальной литературой. Потому что она идейный продолжатель особого рода гнилой прозы. Псевдодокументалистики. Жанр гиен от литературы.

Помните, знаменитые «Дневники Анны Вырубовой»? Которые были написаны Алексеем Толстым, писателем не бесталанным, но очень дурно пахнущим по жизни. Там художественно повествуется об извращениях царской семьи и Распутина. Ложь от начала и конца.

Но… на долгие десятилетия это считалось ПРАВДОЙ.

Яхина точно так же использует ОДИН процент правды документальной, чтобы нагромоздить 99 процентов лжи.

Вот рассказ «Юбилей» — о Сталине.

“….Одетый в шелковую пижамную пару вождь полулежал в кровати, приподнявшись на локтях, и рассматривал себя в зеркале. Большой трельяж был изготовлен по специальному заказу в мастерской Казанского оптико-механического завода и отражение давал особое, глубинное.

В трельяже отражалась сейчас вся спальня, целиком, от мелкоузорчатых узбекских ковров, в несколько слоев накиданных на пол, до гипсовых цветов на потолке. И лицо свое на темно-рыжем фоне кроватной спинки из карельской березы вождь видел крупно и четко, в трех ракурсах.”

Ну кто ж не знает, что Сталин НИКОГДА не имел ни кровати карельской березы, ни узбекских ковров… И носил до дыр протертую шинель… А умер на солдатской кровати…

А вот и документальные ( реальные!) подтверждения:

“…Поднимаемся по лестнице. На окнах — белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. Крохотная передняя. Три комнаты и столовая. Обставлены просто, как в приличной, но скромной гостинице. Столовая имеет овальную форму. Сюда подается обед из кремлевской кухни или домашний, приготовленный кухаркой. В капиталистической стране ни такой квартирой, ни таким меню не удовлетворился бы средний служащий.”

Это воспоминания Анри Барбюса.

А дальше идет ВАКХАНАЛИЯ больного сознания этой дамочки с безумными глазами.

Она описывает ОХОТУ Сталина на редких московских прохожих , бредущих ночью из БАНИ. Видно, чистеньких любил, чтобы не замарать бронированную машину..

“Скоро автомобиль уже мчал его по ночной заснеженной Москве. Вождь смотрел из теплой глубины салона на пустынные улицы, освещенные тусклыми желтыми фонарями. Как вдруг на противоположной стороне проспекта вождь заметил маленькую продрогшую фигурку: кутаясь в ватник и наклонив против ветра голову в нелепой меховой шапчонке, какой-то мужичок упрямо брел через ночь, прижимая к груди небольшой предмет.

– Догнать! – негромко скомандовал вождь.

Автомобиль резко развернулся, скользнув шинами по льдистой дороге, и через несколько секунд поравнялся с прохожим.”

Вы ж понимаете, что было дальше? То есть что уже вырисовывается в воспаленном мозгу этой писательницы?

“– Ату! – выдохнул вождь, и автомобиль прыгнул вперед, почти беззвучно.

Мужичка подкинуло вверх, как тряпичную куклу. Он взмахнул руками, перевернулся в воздухе и шлепнулся на капот, лохматая голова хрястнула о бронированное стекло. Рядом приземлилась и осталась лежать его ноша.”

Над этим текстом могу посмеяться я, можете — вы. Потому что МЫ знаем, что Яхиной вместо галоперидола вкалывают большие дозы хвалебных рецензий от их тухлой тусовки.

Но она и не для нас пишет. Она пишет для МОЛОДЕЖИ. Тех слезоточивых девиц, у которых в мозгах это останется ИСТИНОЙ. Банальным штампом. Сталин — убийца . Как Бокассо — людоед. Но у того хоть это было доказано.

И вот эта лживая дрянь — считается ПИСАТЕЛЕМ, инженером человеческих душ..

Хотя, впрочем, о чем я? Это меняются времена. Нравы остаются неизменны. Иуды — это данность. Иуды в литературе — обыденность.