Вечерняя оптимистическая

Позвонил друзьям в Израиль. Попал на их пешую прогулку вдоль моря в Эйлате, от отеля до египетской границы и обратно. Граница там недлинная, от Египта до Иордании километров одиннадцать. Два часа спокойного пешего хода. Комфортабельный променад, фонари горят, пальмы колышутся на вечернем ветру… Море, сказали, холодное: двадцать три градуса по цельсию, а на воздухе днём тридцать шесть, но жара сухая, пустынная, переносится легко. Вечером, понятно, попрохладнее, хотя с другой стороны – в двух шагах с одного боку Синай и за ним Африка, с другого Аравийский полуостров, а на дворе, как никак, разгар весны.

Потрепались, обменялись новостями, благо, из-за коронавируса чёрт-те сколько не виделись – ни им к нам, ни нам к ним не добраться, глянул температуру за окном… Плюс два. И это конец апреля! Сразу понятна радость тех, кто на майские праздники в Египет собрался. Так вся эта холодрыга осточертела… С другой стороны, там сейчас уже жара, на Красном море в январе-феврале самое то, после начинает припекать, а что делать? Сбил чёртов вирус людям все планы. И, главное, по всему миру сбил. Что на Карибах, что в Юго-Восточной Азии или в Индии, где он только-только развернулся… В тот же Гоа вообще неизвестно когда кто-нибудь попадёт.

А круизы?! Какой ещё недавно был бизнес! Но теперь, после леденящих душу историй о запертых на борту в разгар эпидемии пассажирах и командах, когда один заражал другого… Пока туристический бизнес восстановится на планете – если вообще восстановится в таком виде, как раньше, много воды утечёт. Тем более, непонятно, сколько ещё штаммов коронавируса будет найдено, как им будут сопротивляться вакцины, а про то, что происходит в странах Третьего мира, куда в основном, на моря, в горы и в джунгли северные туристы и ехали, с вакцинированием, и вовсе говорить не стоит. Мрут там люди, как мухи, и вакцин им взять неоткуда.

Печально это всё. Чертовски печально. И, главное, кто сказал, что это последний вирус, который обрушился на человечество? Странно даже, что ещё так долго без серьёзной пандемии протянули после того, как народ начал туда-сюда летать по всему свету как подорванный, в рамках глобализации и бешеного роста международного туристического бизнеса. Похоже, что скоро главной профессией на свете будет профессия врача-эпидемиолога. И тут у нас хотя бы есть шанс не ударить в грязь лицом. Не всё ещё успели развалить, растащить и приватизировать наши оптимизаторы страны. Вот оно как раз и пригодилось. Жить-то все хотят, даже начальство.

Ну, начали мы за здравие, а съехали всё равно на заупокой. Хотя по сравнению с тем, как большая часть человечества живёт, в том числе в самых, вроде бы, развитых странах, у нас ещё очень и очень ничего. Что сильно контрастирует с общепохоронным настроем скептической по части нашего начальства фратрии общества, которая по любому всегда всем недовольна и, надо отметить, так недовольной и останется, что ей ни делай. Однако же, пока есть ещё и в нашей стране, и вне её места, где можно запить кусок правильно зажаренного мяса правильным вином, зажевать всё это тёплым хлебом и прогуляться после с друзьями и любимыми по свежему воздуху, вдоль моря, не всё так плохо в этом мире!

Сочи это, Ялта или Эйлат, всё равно. В конце-концов, кто вакцинируется, тот ездить, что по своей стране, что по свету и будет. Порадуемся за то, что есть у нас эти возможности, пожалеем тех, у кого их нет, поможем, кому сможем, по старой советской привычке, и не забудем себя, родных. В конце-концов, дороже нас у наших детей и внуков никого нет, даже если они об этом и не подозревают. Точно также, как дороже них никого нет у нас, хотя мы, в отличие от них, это знаем совершенно точно. И, поскольку лучше жить, чем НЕ жить, порадуемся просто тому, что живы, пока можем и не будем ходить с кислыми мордами лиц. Не стоит оно того. Ей Б-гу, не стоит!