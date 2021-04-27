Про котов и про людей

Подумалось тут неполиткорректно, может мы, как народ, в основном коты? Не в том смысле, что мяукаем и ловим мышей — мышей мы, как раз, в большинстве своём, не ловим, судя по тому, как покупаемся на какие угодно посулы, как нас обувает и разводит год за годом, век за веком какая угодно сволочь и как мы готовы за ней идти, куда она нас зовёт или, чаще, направляет, сама отсиживаясь в сторонке. Тут мы, скорее, бараны. Но в смысле терпимости к тому, кто наливает нам в миску чистой воды и подсыпает свежего корма, пока вокруг привычное жильё и на участок, где мы ловим мышей, никто не покушается.

Мы очень территориальны и в этом смысле и в самом деле коты-котами. К примеру, дворовый Мурчик, вот уже девять лет живёт при семье, ночуя в домике садовника, где у него в хозблоке свой уголок. Он родился при Медведеве, но большую часть жизни прожил при Путине и это ему явно всё равно. Он равно дружелюбен к людям, невзирая на то, какие у России отношения с Америкой. Его охотничьи способности и умение скрадывать из засады грызунов, включая лесных крыс, не зависят от того, в составе Украины Крым или вернулся в Россию. Даже операция ВКС в Сирии или конфликт в Карабахе его не трогают. Кот просто живёт в своё удовольствие.

Навальный ему до фонаря. И Явлинский с Чубайсом. ЛДПР, КПРФ, «Единая» или «Справедливая Россия»… Попробуйте поговорить об этом с котом. Расскажите ему про Скрипалей и «Новичок», Петрова и Боширова, Трампа и Байдена… Попробуйте заинтересовать его не то, что Зеленским или Лукашенко, Макроном или Меркель, но даже Её Величеством королевой Великобритании. Ему они все до лампочки. Ну, положим, королевских корги он бы ещё, наверное, подразнил, сидя на воротах, но и то, если бы их под эти самые ворота привезли. Что называется, вам надо шоу, вы собак на место и доставляйте. А так — нет. Другими делами займётся кот.

Мурчику всё равно, кто его кормит и гладит, разговаривает с ним и чешет его за ушком: узбеки или русские, молдаване или евреи, украинцы или татары. Строители, садовники, хозяева или их гости — не суть. Он интернационалист и полностью лишён классового чутья и социального снобизма. Он кот, который ходит сам по себе. Взрослый и самостоятельный, насколько только может быть самостоятелен кот. Он никого не боится и весь покрыт боевыми шрамами. Он прошёл множество драк и испытал множество любовных приключений, пока не был кастрирован по медицинским соображениям. Ну, так и у людей любовный пыл не вечен.

Так вот, несмотря на то, что это неполиткорректно, может быть, все мы, как народ, коты? Отчего нам до фонаря, какого человек цвета кожи и мы не понимаем и не поймём американскую политкорректность, хоть кол нам на голове теши? Хороший человек, или плохой, для нас куда важнее того, под какие знамёна он нас тащит. Да, в основном, ни под какие мы и не идём. Находились уже. И «за» ходили, и «против». Каждый раз заканчивалось одним и тем же: усаживалась на трон очередная задница, тащила наверх своих и они там скопом чудить начинали. Ну, и на фига попу баян, если есть колокола? А коту он и вовсе не нужен.

Мурчик дружелюбен, оптимистичен и не чужд широких жестов. Даже как-то приютил другого кота и позволил ему есть из своей миски и спать с ним в одном домике. Причём приятельствовали они года два, пока тот окончательно не обнаглел и не сел ему на шею, после чего был построен, на что обиделся и удалился в неизвестном направлении. Ничего не напоминает, читатель? Мурчик любознателен и прагматичен. Он примиряется к обстоятельствам и даже с дочкиным мелким шпицем сумел найти общий язык, отпуская ей лёгкие затрещины только когда та слишком уж надоедает.

Точь в точь, как мы украинскому и американскому начальству. Только без всей сопутствующей этому процессу у людей возни с газопроводами, перемещением армий и флотов и прочей хренотенью. Котом быть проще. Хотя Путин, с доброй снисходительной улыбкой реагирующий на очередные взлаивания того же Байдена, так напоминает кота, угнездившегося на заборе, поддразнивая бесящуюся внизу плохо воспитанную дворнягу… Так и хочется сказать телевизору «фу», отогнав болезного пустобрёха за пределы прямой видимости, чтоб нашего Первого не раздражал…

Оно, конечно, не толерантно и неполиткорректно. Но автор же заранее об этом всех предупреждал. Да и какие могут быть претензии к коту? Тем более, много их там взлаивает под забором. Шакалы, не шакалы… Целая свора. Ну, впрочем, им об этом тоже всем всё сказали, напомнив Киплинга, насчёт Табаки и Шер-Хана. Не всем понравилось из тех, кто себя узнал. Хотя сообразили, о чём речь, тоже далеко не все. И, кстати! Кошка, которая ходит сама по себе, как вечно ходит сама по себе наша страна, это тоже Киплинг. Великий был писатель. Не случайно у нас он куда более популярен, чем на собственной родине. Мяу!