Пока идут споры вокруг вакцин, Россия сама становится вирусом. Ещë неделю назад Чехия была уверена, что делает выбор между «быть умной» или «считаться красивой», к концу апреля дело о взрыве боеприпасов превратилось в классические два стула.

Гонка persona non grata отчетливо имеет свой финиш – люди в посольствах элементарно заканчиваются, а какого-то реального имиджевого или морального выигрыша даже рядом нет. Президент Земан, как и ряд высших чешских чиновников, рискнул было высказаться против необдуманной радикализации диалога между странами, но тут же получил «строгий выговор» и разговор тет-а-тет с «понимающими людьми».

Тем не менее, ситуацию надо как-то разрешать мирным путëм. Вводить эмбарго по образцу обидчевого Батьки было бы как-то вторично, к тому же, как уже знают наши читатели, большая часть российского «чешского» уже давно калужская, а по бенефициарам так и вовсе – немецкая.

Но там, где нельзя ударить по деньгам, ударят по людям. И если по оформлению чешского шенгена препоны, скорее, технического характера, то у России способов не пустить нежелательную нацию в страну гораздо больше. Ничего нового, но как же это всë задолбало.