Харассмент Олега Табакова

Обвинения Олега Табакова в харассменте стали главной темой обсуждения среди глубинного народа на выходных.

Актриса Елена Проклова рассказала на НТВ, как известный актер совершил насильственные действия сексуального характера в лесу, когда ей было 15 лет. Затем в течение двух лет он заставлял с ним встречаться и совершать действия сексуального характера. Проклова подробно описала эти действия, но не назвала имя актера: «Он просто болен, ну не может здоровый человек себя так вести».

По косвенным признакам и другим интервью Прокловой публика поняла, о ком идёт речь — Олег Табаков, который умер три года назад. В 2019 году другая актриса рассказала, как Табаков просил показать ему грудь. Вторая жена Табакова Зудина была на 30 лет его младше, их отношения начались, когда Зудиной было 20 лет, и она была студенткой Табакова — это тоже идёт в пользу версии о пристрастиях Табакова к тем, кто сильно младше и зависим от него.

Возможно, это всё неправда, или Проклова была не против, но где-нибудь в Америке уже бы снимали таблички имени Табакова с театров, памятников и вагонов метро. В России всё спокойно. На Московском международном кинофестивале никто не выйдет на сцену и не скажет об этом. Россия продолжает держать оборону по защите орденоносцев против культуры отмены.