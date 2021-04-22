Порция мягкой силы от МВД

Оно запретило въезд в Россию на 40 лет 122 иностранным гражданам, принявшим участие в несанкционированных акциях протеста в Москве. Побороли внешнюю угрозу.

О каких акциях идёт речь, не говорится. Массовые задержания, где могло быть столько иностранцев, прошли в начале этого года. Если речь о них, если МВД правда запретило въезд, то это внешнеполитический «успех».

В январе на акциях задерживали кого попало. Был сириец, который спросил у полиции, где находится метро, а его задержали, дали 15 тысяч рублей штрафа. Сколько ещё было случайных жертв?

МВД за такие вещи не извиняется, наказания не отменяет. Вполне возможно, среди 122 запрещенных есть и этот сириец. Куда ему ехать теперь вместо России? В ИГИЛ (запрещена в РФ)? Приедут иностранцы домой и скажут, что в России хватают просто так на улице и запрещают въезд на 40 лет. Россотрудничество Россию перед этими иностранцами не отбелит.