О лоббировании

Проанализировали в Институте Ближнего Востока институты лоббирования ОАЭ в Соединённых Штатах. Через кого и как работают, что делают, по каким направлениям и зачем действуют, сколько это стоит и что им приносит. Сравнили с нашими возможностями продвижения в Америке отечественных интересов. Никакого сравнения. И даже более или менее понятно, почему. А то вечно наши страдальцы за то, как всё у нас нехорошо с американцами идёт, действующее начальство обвиняют во всех смертных грехах, не удосуживаясь поглядеть: а что там вообще можно сделать. И как сравнишь с теми же Эмиратами понимаешь: ни-че-го. С большой буквы “Н”.

К примеру, ядерная тема. По мирному атому мы с американцами прямые конкуренты. Что они и доказали, изящно выбив нас из чешского тендера, выиграть который у «Росатома», если речь шла о чистой экономике, были все шансы, а сейчас никаких. «Вестингауз» может радоваться заранее. И, главное, так вовремя Петров и Боширов возникли! На сей раз в качестве взрывников, аж в 2014 году поднявших на воздух чешский склад боеприпасов, но это не столь важно. Зато чехи наших дипломатов выслали, мы — их и пошла такая рубка, что ни о каком серьёзном сотрудничестве ни по какому направлению между нами речь не идёт и идти не будет. Где и о чём мы там могли бы с Штатами договориться? Не о чем нам с ними, а им с нами договариваться.

Кто девушку ужинает, тот её и танцует. Кто страну контролирует, тот на ней и зарабатывает. Так что вся бывшая наша зона, контролируемая США, для нас, с точки зрения бизнеса, потеряна. Ну, или будет потеряна. И не только по части ядерной энергетики. С поставками вооружений так же. Они и мы — прямые конкуренты. При этом они нас переигрывают с колоссальным счётом. Где-то вчистую, как в бывших странах «Варшавского договора» и на изрядной части постсоветского пространства. Где-то по очкам, как в Индии, где нас очень серьёзно подвинули — в первую очередь те же американцы и отчасти израильтяне. А мы, что? С-400 Турции продали? Ну, продали. За что её из программы F-35 исключили. А с прибылью продали, или себе в убыток, большой вопрос.

По части борьбы с терроризмом, мы с исламистами боремся всерьёз, а американцы их используют. Госдепартамент США на тех же «Братьев-мусульман» не надышится, а у нас они — запрещённая организация. И понятно. Штаты настроены на развал и ослабление сильных игроков, мы — наоборот. В связи с чем они пестуют националистов, сепаратистов, исламистов и в целом радикалов самого разного толка, а мы их в основном на дух не переносим. За редкими исключениями — рецидивами советских или постсоветских времён, которые позволяют хоть как-то сбалансировать прямые угрозы России со стороны соседей, из бывших «братских» республик СССР ставших плацдармами будущей войны против России.

Общий курс Соединённых Штатов на распад и развал России по образу и подобию СССР, который в настоящее время проводится ими в жизнь, при весьма слабом и неумелом сопротивлении с отечественной стороны, не позволяет даже думать о лоббировании российских интересов в Соединённых Штатах. Их там никто не собирается не только учитывать, но даже и просто признавать. Что лично Путин и узкий круг его личного окружения несомненно понимают, но огромная часть нашего насквозь гнилого и продажного, коррумпированного и вороватого “истеблишмента”, которому на национальные интересы плевать, лишь бы личные были защищены, единственное, что по этой части интересует — как бы очередной кусочек родины продать.

И даже не подороже продать, а так, сколько дадут. Что в Штатах превосходно понимают и учитывают. Да и как не понять и не учесть, если наши нувориши и чиновники к ним три десятка лет в очереди стояли и многие ещё стоят. Кому гранта хватало, кому недвижимости прикупить. Кому детей пристроить в престижный университет, а после на хорошую работу. Кому счёт открыть в их банках и денег туда, украденных здесь, побольше наскирдовать… А на проститутках не женятся. И если уж наш «истеблишмент» до такой степени вороват и продажен, а при этом мы их прямые и по некоторым направлениям крупные конкуренты, чего им с нами церемониться? Абсолютно логично. Не хотели быть сверхдержавой, наш выбор, наша проблема.

Горбачёв и Ельцин этот выбор за страну сделали, а дальше всё по инерции идёт. С судорожными попытками хоть что-то отыграть по дороге. Но вверх по эскалатору, идущему вниз, никто в мире ещё не поднялся. Опять же, трезвое понимание ситуации у начальства присутствует? Готовность отказаться от каких угодно иллюзий, ради достижения цели? И какой?! Способность подчинить этой, теоретически где-то существующей цели своё собственное окружение и свернуть с разрушительного пути, по которому его предшественники повели страну? А ведь это они ему власть передали. Причём обусловив это конкретными вещами, по части сохранения стратегических активов в тех руках, в которых они сейчас в огромной мере и находятся.

Так что не будет нам, Мальчишам, ни сна, ни покоя. Не договориться нам с проклятыми Буржуинами. Не о чем с ними, выходит, договариваться. А в способность нашу нанести им, в случае чего, решительный удар, они не верят и, судя по всему, правильно делают. Хотя и купить нас на корню, оптом, за бочку варенья и корзину печенья, тоже больше не могут. Требуют наши Мальчиши-Плохиши равноправия с ними и не просто места за буржуинским столом, а и права решающего голоса, которого они нам отродясь давать не собирались. Так и бодаемся с ними по этому прводу. Они нас душат. Мы отбрыкиваемся. Какое уж лоббирование интересов. И какие вообще такие наши национальные интересы… Не до них. И, главное им — точно. Так и ведь насчёт нашего собственного начальства тоже ничего не ясно. Донбасс это ясно показал…