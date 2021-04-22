{ 22 апреля 2021 }

Памятник Петрову и Боширову

Рубрики: [Фейсбук]  
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Это наш ответ Чемберлену!

Идея не моя. Но она шикарная. У нас появились народные герои. Они вездесущи. Это ужас на крыльях ночи. Они терроризирует Скрипалей и их кота. Взрывают все, что возможно по всему миру. Только за последнее время они перекрыли Суэцкий канал, устроили третью волну пандемии в Турции, голод в Кении, уронили Байдена на трапе.

Без них мы никуда. Это наши Астерикс и Обеликс, Чук и Гек, Шерлок и доктор Ватсон — кто еще? Сказал бы — человек-паук, но их же два..

В общем, уже НЕОБХОДИМО поставить такой памятник. Англичанам и чехам вменить в обязанность присылать поздравительные телеграммы в праздник Петрова и Баширова, который лучше всего назначить осенью, когда красиво смотрятся шпили на башнях. Тогда же можно и поминать невинно убиенного кота Скрипалей.

Каким должен быть памятник? Предлагаю — на лыжах, с парашютами и в скафандрах.

Но обязательно на Лубянке.

Потому что Петров и Боширов — наш золотой запас!

Ингвар Коротков


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