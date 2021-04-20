Рейтинг вредной бессмыслицы

Апофеоз бессмысленности в двадцать первом веке, образец сжигания в печке огромных денег, так необходимых нам всем и везде на неотложные нужды, — это даже не так называемый «спорт».

Конечно, всевозможные футболяны и прочие паразиты, сжирающие невероятные ресурсы во имя неизвестно чего, вызывают законное раздражение, — но в их защиту можно хотя бы сказать, что они создают русло для выхода людской агрессии. Для избывания тех эмоций, которые в противном случае «спортсмены» и «любители спорта» избыли бы, только калеча и убивая друг друга. Может, и слава Богу, что вместо этого они гоняют мячик или обматываются шарфами, а если и бьют, то чаще всего друг друга.

Так что спорт в рейтинге вредной бессмыслицы — на почетном втором месте.

А на первом — конечно, космос.

Думаю, торговать героином и продавать в сексуальное рабство детей — еще немного хуже, чем заниматься всеми этими полетами на Марс и Луну, но — разве что так.

Вы только вдумайтесь.

Необходимые миру спутники — для телефона, интернета, прогноза погоды и что там еще нужно, — давно летают вокруг Земли, и, чтобы развивать эти технологии, много не нужно. Это дело скромное и привычное.

Никаких инопланетян и пригодных для жизни планет — нет. Или они есть, но мы все равно туда не попадем. А если бы и попали — еще не факт, что это не стало бы трагической ошибкой. В любом случае, это фантазии.

А в более близких целях — те самые Марс и Луна — ничего интересного нет. Это скучнейшая, холодная, безвоздушная пустыня. И, когда очередной марсоход-луноход присылает какие-то фото и видео, поражает именно бесплодная тоска этого вида.

Меж тем, цена вопроса полетов в бесполезную пустоту — уж не говоря о попытках создания в этой пустоте хоть какого-то подобия среды обитания — это титанические горы денег.

Горы денег, масштабы которых намного увлекательнее, чем эти дурацкие Марс и Луна.

О, сколько всего полезного можно было бы сделать с несчастной Африкой, несчастной Центральной и Южной Америкой и отчасти Азией на эти деньги. Можно было бы решить проблемы, которые кажутся нерешаемыми, преобразить жизнь населения, которое ныне бесконечными миллионами от своей безысходности едет разрушать западный мир.

Но нет. Зачем нужны половина Земли и половина человечества, если есть великая перспектива ходить туда-сюда в скафандре по куску материи далеко в космосе?

России все это касается в еще большей степени.

Если бы безумные большевики, одержимые своим военным противостоянием с “капиталистами”, своим сектантским “коммунизмом” и прочими “успехами социалистического строительства”, не грохнули вавилонскую башню денег на эти консервные банки ракет, а вложили бы эти деньги в Рязанскую и Вятскую губернию, в Сибирь и Дальний Восток — как бы мы жили, а?

Но нет, Рязанская губерния — это лишнее, зато необходим “рокот космодрома”.

Откуда берется эта идиотическая идея, что человеку незачем хлеб и масло, а вместо них надо накупить воздушных шариков?

Я вам скажу.

Она берется из мышления банального человека.

Банальному человеку скучно в своем реальном мире.

Ему глубоко неинтересны его родители и его дети, его дом и его город, его регион и его страна. Он думает, что раз это привычно, знакомо, обычно, то и ничего увлекательного в этом нет.

И он зевает от скуки.

Чиновнику скучно в кабинете за перелистыванием бумажек. Миллиардеру — во дворце или на яхте. Телезрителю — на продавленном диване. Но все они едины в своей банальности.

И все так хотят яркого, незабываемого шоу.

Покажите нам чудеса. Постройте нам стоэтажную башню. Дайте возможность прыгнуть с обрыва в пропасть, ну или хоть посмотреть на это, если самому страшно. Дайте салют, дайте выкрасить волосы в ядовитый малиновый цвет, дайте посмотреть на футболянов за миллиард.

И, разумеется, когда этим людям сообщают, что можно взять, да и запустить консервную банку на Марс или на Луну — они вне себя от счастья.

Чиновники подписывают нужные бумажки. Миллиардеры достают кошелек. Телезрители создают рейтинг.

Ну Марс же. Луна. Крутота!

И, пользуясь этим желанием, какой-нибудь Илон Хлестаков может сделаться важнейшим господином на свете. Надо же как, он хочет отправить груду железок в пустоту, да еще и обещает запихнуть живого человека в эту пустыню и эти железки.

А если бы еще и взять знаменитого футболяна, и его пульнуть в космос, и чтобы он там, на Луне, забил гол в никуда — а? Грандиозно!

Ну а Рязанская область, не говоря уж про Гватемалу, — стоит себе тихо, разваливается.

Это же так скууучно. Это не то.

Андрей Тарковский в своем всем известном антикосмическом фильме формулировал так:

“Нам не нужно других миров, нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которая ему не нужна. Человеку нужен человек!”.

Увы, это неправда.

Человеку не нужен человек. Слишком уж это трудное, сложное, и как будто бы заурядное в своей трудности и сложности явление.

Человеку нужен идиотизм.

Человеку нужна красочная, крайне дорогостоящая, уводящая куда подальше, идиотическая мечта.

И чем прозаичнее этот человек, тем экзотичнее она будет.