Самолет, который должен был прилететь из Рио-де-Жанейро, не прилетел.

Вчерашняя демонстрация на полмиллиона человек, обещавшая показать нам рассерженную Россию, которая вот-вот и т.п. — ничего грандиозного не показала, и никакого полумиллиона, конечно, не собрала.

Роулинг, Стоппард и Камбербетч пришли, а русский народ не пришел.

Но я не хочу сказать, что «страшно далеки они от» или «сто прапорщиков хотят изменить государственный строй России», все это уже много раз сказано.

Полезнее заметить другое.

За последние годы всем нам пришлось выпить тысячу ведер агитпропа со следующим тезисом: запреты не работают, запреты бесполезны, запреты показывают слабость и страх властей, а надо договариваться, надо открыть двери пошире etc.

Так вот, это была залепуха.

Запреты отлично работают.

Заборы — реальные и символические — быстро и технично загоняют революционных жуликов в тупик, когда они вынуждены эмигрировать, а из их клиентов на улицах остаются только самые юные, самые безумные, словом, те, у кого в голове особенно сильный ветер, а таких много не бывает.

И, напротив, обязательным условием любого большого бум-бам-хрясь! — является готовность государства сдаваться, готовность демонтировать себя сверху.

Нет этой готовности — значит, и не будет ничего.

Или, как сказал когда-то один умный человек, “мы придем к власти, когда власть закажет нам пропуск”.

Пока что не заказывает, зараза такая.

И слава Богу.