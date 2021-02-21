{ 21 февраля 2021 }

Фонтан или памятник

Рубрики: [Фейсбук]  
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Мне кажется, всех нас держат за дураков. Если кому-то вздумалось заполнить центр Лубянской площади, то почему мы должны выбирать всего из двух вариантов – памятник Феликсу Дзержинскому или памятник Александру Невскому? Любому здравомыслящему человеку понятно, что ни один вариант не подходит по определению. Хотя бы потому, что противников у каждого будет слишком много, чтобы их игнорировать. Памятник «железному» Феликсу был воздвигнут не просто так, он олицетворял мощь конторы (ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ СССР), главное здание которой находилось за его спиной. Но сейчас в стране декларируется демократия, стало быть, возвеличивание прежних институтов подавления инакомыслия просто неуместно. Александра Невского никто в лицо не видел, а значит, его отображение в камне обязательно будет схематичным – нечто плакатное и по-советски монументальное (сдвинутые брови, косая сажень в плечах, меч-кладенец и т. д.). Кстати, почему именно этот исторический персонаж, а не, допустим, Евпатий Коловрат, Ярополк или Ослябя?

По мне, так лучше оставить всё как есть, или вернуть на площадь оригинальный фонтан, который украшал её с незапамятных времён. Я читал, что он до сих пор где-то хранится и вполне нормально выглядит.

 

Юрий Лоза


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