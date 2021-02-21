Нужный памятник на Лубянке

В истории с памятником на Лубянке плохо примерно все.

Нет, даже не то слово — плохо.

Ужасно.

И сама история этой несчастной, изуродованной площади, где советские снесли всю ее пленительную красоту: древнюю, ценнейшую Гребневскую церковь (на ее месте страшная коробка КГБ), Введенскую церковь (на ее месте пустота, а в глубине того двора растопырился Воровский), часовню великомученика Пантелеймона (вместо нее — гнусный ТЦ «Наутилус»), храм Владимирской Божьей Матери (пустота), башню и стены Китай-города (пустота), — а еще опоганили здание страхового общества «Россия», точнее, два здания, которые они соединили в одно свое совтапо, убрав с него весь декор и перестроив в обычную для них серость. Есть и другие потери — да, и это еще не все, — но это главное.

И собственно Феликс — художественно скорее неплохой на фоне нынешних Калашниковых, и даже имевший в 1958 году какой-то внутрикоммунистический гуманный смысл («социализм с человеческим лицом» вместо нечеловеческих Кобуловых-Абакумовых), но теперь совершенно безнадежный, однозначно оскорбительный и вообще однозначный: символ террора, памятник игиловцу польского происхождения, отвечавшему в России за массовые убийства невинных людей по факту их неправильной классовой принадлежности. Даже в случае Лаврентия можно хоть что-то сказать оправдательное в порядке дискуссии: были же репрессивные послабления 1939 и 1953 года с его приходом. Но этого пана-террориста уже никак не отмыть.

И толпы горемычных пенсионеров, которым с 1995 года 24 часа в сутки льют в уши неосоветскую пропаганду, и которые все бормочут что-то про «детей-беспризорников» («товарищ Гиммлер! Дети!»). Эти, в сущности, неплохие, но беспросветно невежественные люди просто не в состоянии понять, что такое массовые убийства заложников под руководством очередного Джихади Джона, и как это выглядело бы, если бы такое сделали с ними, с их близкими, — ведь СССР для них это блаженное детство в 1973 году, пионерский галстук, мороженое, песни Шульженко с Бернесом, ну и картинки с Гагариным и ракетой, а все остальное — в неинтересном архивном тумане. Государство за четверть века не сделало ничего, чтобы хоть что-то до них донести, вот они и кормятся великими идеями типа «троцкисты по приказу Ротшильда хотели разрушить нашу империю, но великий Сталин отстоял независимость страны!» (sale, nice price 1 руб. 99 коп.)

И Александр Невский — хороший, во всех отношениях уважаемый образ седой старины, — которого, однако, никто не сможет сейчас качественно сочинить, скульпторов нету, и который ну никакого решительно отношения не имеет к Лубянке, не соотносится с топографическим смыслом мемориальной культуры, но за которого нам всем — умственно потерпевших с Гиммлером и беспризорниками выводим за скобки, — придется выступить, ну просто чтобы не было камбэка пана Чикатило.

И, конечно же, поведение власти.

Вместо того, чтобы давно уже решить проблему Лубянки единственно правильным образом — вывести оттуда вредное производство и превратить этот страшный квартал в огромный музей жертв большевистского террора, — она не только культивирует историческую непрерывность тайной полиции (ладно, привыкли), но еще и устраивает непотребное политтехнологическое шоу, то ли для того, чтобы отвлечь внимание от гражданина из Берлина (цинично, но понятно), то ли чтобы в самом деле поставить обратно Джека Эдмундовича Потрошителя (это совсем скверно).

Остается только сказать ей:

Дорогая власть!

Этим похабным цирком ты оскорбляешь вовсе не вечных борцов с режимом. Им все равно. Более того, им даже отчасти приятно, что происходит такое саморазоблачение («мы любим Чикатило, йе-йе!» — «спасибо, что и требовалось доказать!»).

Ты оскорбляешь более чем умеренных, сдержанных, лояльных и консервативных людей — православных, например, — которые, однако, не готовы к уравниванию современной России с ВЧК-лэндом 1918 года.

И чем больше будет этого ВЧК-лэнда — тем больше аргументов окажется у Нава.. то есть, простите, у клуба любителей уже другой, западной гэбухи, рассказывающего нам, что тут нет никакой «нормальной страны», а есть репрессии и оправдание репрессий, так что жги-гуляй-ничего не жаль.

Зачем ты делаешь эту ненужную гадость, власть?

Еще не поздно остановиться.