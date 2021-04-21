Мрачная, мрачная сказка

Случайно ли начались тяжёлые с точки зрения дипломатических последствий антироссийские инциденты в Чехии и Болгарии? Вряд ли. Уж очень совпадение странное. Опять же, кто сказал, что это последние проблемы в отношениях Москвы с окружающим миром? Стран, с которыми у нас развитые дипломатические, экономические и гуманитарные отношения много. Рубить их — на выбор, в зависимости от влияния тех, кто их рубит, на местные власти и местную прессу, можно до бесконечности. Называется: ослабь и изолируй врага чужими руками с минимальными для себя издержками. Да что там! Судя по тому, что «Росатому» теперь чешского тендера не видать, как своих ушей, так и с изрядной прибылью.

Браво, Соединённые Штаты! Точнее, вся та сволочь, которая нами в этой стране занимается. Удары наносятся точно и с весьма болезненными последствиями. Любой ответ в отношении истинных виновников исключён, а неизбежные ответные меры, которые Россия предпринимает в отношении стран, откуда на неё сваливаются проблемы, только ухудшают отношения между ними. То есть ведут к той же цели, которую перед собой заказчики и организаторы этой игры и ставят. Как ни отмахиваемся от укусов, попадаем по самим себе. И не отвечать невозможно. Игра в одни ворота. Притом, что тех местных игроков, которые подыгрывают американцам, будущее из стран и их экономические и прочие интересы вообще не волнует.

Заметно по Украине, Грузии, Прибалтике и Молдавии, разорённых, с уничтоженной экономикой, находящихся на грани или по самые уши в гражданской войне, потерявших огромную часть населения и не имеющих никаких перспектив, но продолжающих вести самоубийственную внешнюю и внутреннюю политику, направленную против России и на искоренение всего русского или советского из их истории и с их территории. Те, кто её проводит, из их собственного начальства, очень неплохо живут. И даже без того, чтобы тратиться на них напрямую. Им дают возможность грабить собственную страну и наживаться за её счёт. Кстати, ничего по части нашей собственной «элиты» не напоминает?

Она у нас точно такая же и особо этого не скрывает. С того момента, как Горбачёв по своему недомыслию и падкости на комплименты и премии сдал все внешние позиции, которые только у нас были, а Ельцин сотоварищи развалил страну, чем эта «элита» занималась? И чем она, кстати, до сих пор занимается? Разве что Путин, сообразив, куда всё идёт и где в итоге они все окажутся, когда Россия развалится вслед за Советским Союзом, попытался включить обратный ход, при этом сохраняя все правила игры, введенные предшественником, а в некоторых направлениях продвигаясь ещё дальше по проложенной в 90-е колее, ухудшая ситуацию там до необратимого состояния, как в образовании, науке, космосе и много где ещё.

Та же криминализация верхов и коррупция у нас достигли нынешнего состояния в 90-е. А зависимость страны от сырьевой конъюнктуры мирового рынка и социальное неравенство? Кадровая чехарда? Уровень наркопотребления? И тут перечислять и перечислять… Однако, не о том речь. Да, одно исправляя, ухудшаем два других, а про реформы наши и все те хитровымудренные способы выжать из и без того неплохо, а иногда и просто хорошо работающего все соки, подпихнуть его под себя и своих близких и передать детям, чем начальство только и занимается, губя одно направление за другим, слова доброго сказать нельзя. Но менять его, начальство это, при всех его недостатках, не на кого. И тут никакая демократия не работает и работать не может. Да и не положено ей. Не для того её придумали.

Как отвечать на нынешние вызовы и на все те проблемы, которые стране американцы и их союзники устраивают? Восстанавливать единое государство на том месте, где был Советский Союз? Строить новую сферу внешнего контроля, беря под своё управление соседей, которые теперь находятся под американцами? Выбрасывать США из Евразии и ограничивать их активность собственной территорией этой страны, как они сделали и делают с нами? Раскалывать их элиту и перетягивать её на свою сторону, что, опять-таки, имеет место быть у нас? Чтобы половина их средств массовой информации на нас работала, а вторая призывала нас поиметь совесть и действовать по правилам?

Не смешите мои копыта, как говаривал в таких случаях говорящий конь Юлий в мультике про богатырей студии «Мельница». Нет у нас на них методов, как не было их у Глеба Жеглова против Кольки Сапрыкина. Разве что вспомнить сюжет этого фильма и начать всерьёз против них работать. Как положено. Любыми средствами. Ничем себя не ограничивая и не сдерживая, чтобы боялись не то, чтобы нам нагадить, как сейчас гадят невозбранно и безнаказанно, а и подумать об этом. Чтобы кара за любое действие против России была жестокой и неотвратимой, а не сводилась к более или менее гневному мычанию наших чиновников в информационном пространстве, которое и своим уже надоело, а те, к кому оно обращено, на него и вовсе внимания не обращают…

Но это не про нас. По крайней мере, не про нас сегодняшних. А какими нам надо стать, чтоб быть в состоянии свернуть шею всем врагам и заткнуть рты недоброжелателям, даже подумать страшно. Реки крови придётся для этого пролить. И не только тех, кто этого заслуживает, но и своей, и людей невинных и посторонних, тех, кто вообще не при делах. Как там было в старинной вьетнамской сказке про Дракона и Ле Лоя? Насчёт того, что, победив дракона неизбежно становишься им… Ещё Евгений Шварц на эту же тему пьесу писал, а Марк Захаров фильм снял. Хороший фильм. Только показывают его редко. И правильно: от таких фильмов умнеют сильно, а нам это надо? «Умные нам не надобны. Надобны верные», — писали братья Стругацкие.

«Трудно быть богом», называлась эта их книга. Хорошая книга, тоже умная. Только с экранизациями ей не повезло. Да оно и понятно. Как снимать историю со светлым концом, когда живёшь в Арканаре и понимаешь, что кругом если не грязь, то кровь, если не подлость, то предательство, и в стране торжествует такая серость, так что недолго ждать, когда к власти в ней придут совсем уж чёрные? Да они и приходят, то в одном её уголке, то в другом. То в отдельно взятом ведомстве, то на отдельно взятой территории. А кругом глянешь — такая же тьма-тьмущая и говны собачьи. И у нас, и не у нас, и у них там, про которых мы по наивности своей сами себе светлые сказки рассказывали. Так что настало время разбрасывать камни, а времени, чтоб их собирать, уже не будет. И, похоже, не будет его никогда…