Отключение от SWIFT

Начальство предупредило народ о том, что Россию могут отключить от “Свифта”, “Визы” и “МастерКард”. Да простят автора читатели, лень ему клавиатуру с утра на аглицкий шрифт переключать. И так понятно, о чём речь. Ну, насчёт “Свифта” пущай банкиры заморачиваются, они в этом лучше понимают. А то понапридумывали себе экосистем каких-то, вместо того, чтоб делом заниматься, и балуются с ними, как дети малые. Хотя “Мир”, вроде как, у них давно есть, и даже работает.

Что до кредитных карт, их, конечно, тоже жалко, но до начала 90-х про них никто в нашей стране не знал и как-то не особо заморачивался. Причём страна была в два раза больше и с точки зрения места на экономической карте мира, много круче. Хотя у населения особо денег не было, а те, что были, была проблема отоварить. Но, судя по всему, и тут начальство как-то выкрутится. Оно у нас изрядно бизнесовое, мимо такой статьи дохода, как разовая замена всех кредитных карт в стране, точно не пройдёт.

Напрашивается другой вопрос: когда и если нам такую чучу отчебучат, на кой тогда вообще на планете все упомянутые выше системы? И почему они должны работать где-то, раз не работают у нас? А, кстати, и, до кучи, “Америкэн Экспресс”? Война, значит война. Опять же, на кой чёрт они нам столько сказок говорили и писали про русских хакеров, про СВР и ГРУ, про то, как Путин выборы американские курочит? Есть технологии, так уже надо применить. Нет – придумать и, опять-таки, применить. Можно с запасом, просто выключив им всем рубильник.

Никто в здравом уме не бросает камни в дом соседа, если у него самого стеклянные окна. Если, конечно, сосед не терпила последнего разряда и не круглый идиот, что, судя по всему, про нас американское начальство искренне и думает. Наверное, ещё не время их глушить всерьёз, но так, в ответ, включив масштабную и действенную оборотку в их же стиле… Нам с ними всё равно не жить ни в дружбе, ни в партнёрстве, что бы про это идиоты из пацифистско-либерального крыла ни думали. Так что готовиться к разборке точно надо…