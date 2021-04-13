Сказка про то, как появились на свет броненосцы

Свойственно людям быть недовольными. Иногда собой, но чаще всеми окружающими. По нашей оппозиции видно. Очень на ёжиков похожи. Свернулись в клубок, иголки растопырили, носики в попки свои воткнули и всё время фыркают. А как не фыркать, когда пахнет всё время чем? А чем ещё им будет пахнуть, когда носики у них всё время где? Диалектика! Так что, не в том дело, что страна им попалась не та, или руководят ей не те. Те, не те… Их в раю посели, амброзией и нектаром пои-корми, ангелов небесных над ними поставь, им всё равно всё окружающее г-ном пахнуть будет. Носик-то – вот он! А вытащить его, развернуться к солнышку мордочкой, цветочек, или там, червячка какого аппетитного понюхать, нельзя. Вдруг, съедят?! Так и живут.

Впрочем, и оппоненты их не лучше. Только не ёжики, а броненосцы. Каждый застыл в своей эпохе и своих заблуждениях о ней, как в панцире. И носики в том же самом месте упрятаны, так что и у них по ощущениям амбре не лучше. Да и настроение такое же. Одному монархии хочется – вынь, да положь ему обратно правление давно свергнутой династии, с ним лично, как с её новой надеждой и опорой. Второй на веру упирает, опять-таки с собою наверху. Неважно даже, на какую. Вокруг по новым толерантным временам для всех свои ниши есть. Побольше, поменьше… А там: кому иерархию, выстроенную по ранжиру, нужно, а кому поскромнее: чтобы паства у него правильная была и его прикармливать не забывала. И это только два исходных варианта! А их ещё столько…

Кто-то в прошлом и прошлым живёт, но не совсем уже замшелым, а поновее. Неважно, каким. К примеру, никогда не существовавшим социалистическим. И тут по эпохам. Для кого Ленин живее всех живых, кому Сталин мил, а кто больше всех Оттепели рад или Застою. Даже у Перестройки есть свои болельщики. Ну и, понятно, которые из недавних, благо, их-то никто не трогал, в большом ассортименте. Самые откормленные Ельцин-центры и Гайдаровские форумы создали, а которые не на таком пайке, но тоже не без жировых прослоек, по дальним норкам раскатились. Европа там, Штаты… Некоторых даже на Святую землю занесло, благо, теперь там тоже жить комфортно. Ну, а которые из новой генерации, до конца не окуклившейся, всё суетятся, обустраивают себе и детям что-то, жуют, хрустят…

В общем, чистый Киплинг. Сказка про то, как появились на свет броненосцы. Кто не ёж и черепаха, тот стал броненосцем – не подходи. А вокруг, как водится, ягуары голодные бродят. Глупые, помельче и помоложе, или поумнее и постарше – точь в точь, как той сказке. Нюхают, лапой трогают, иногда раскусить пытаются. И так, пока кем-то другим не займутся. А как проголодаются, опять за своё. Но в целом – биология, как биология. Кто говорил, что будет легко и на душе светло? Чтобы так было, надо или совсем идиотом стать, и тогда быстро съедят, или самому в ягуары выйти, а это мало кому удаётся. Так и живём. Фыркаем на всё и на всех недовольно, подкармливаемся потихоньку, чем Б-г послал, у тех, кто поосторожней, носики в з-дницах. Остальных давно съели.