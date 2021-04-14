Где встретятся Путин и Байден

Байден позвонил Путину. Про встречу в третьей стране говорил что-то. И вот тут вопрос: а зачем им, собственно, нужно встречаться? По крайней мере, сейчас? Им это зачем-то надо: засвербило там, или намёк какой в Белый дом прошёл от их военных, что может американская политика в отношении России боком Соединённым Штатам выйти, так и пускай сначала продемонстрируют, что с ними вообще есть о чём говорить. Не в общем, а конкретно. К примеру, Украина в полном объёме и очень быстро выполняет Минские соглашения и не выёживается. Америка снимает к чёртовой матери все свои санкции с России и больше их не применяет вообще ни к кому. Надоели очень – и та, и другая. И, понятно, США перестают лезть в отношения России с Европой, Японией и всеми остальными игроками, а также в наши внутренние дела. Не их это забота. Совсем не их. Да и вообще, ничья. А то в какую щель не сунешься, там уже американцы со своей озабоченностью торчат, как дурак с писаной торбой.

Понятно, что это сильно противоречит всей нашей нынешней практике отношений с окружающим миром в целом и с американцами в частности, которая стоит на том, что пообщаться с ними – само по себе большое счастье, а с их президентом, так просто агромадное. И ради этого надо бежать на край света в любой момент, как только соизволят к нему позвать, вне зависимости от результатов или их отсутствия. С тобой они когда встречаться соглашаются, так это как рублём одарили. Или долларом. Карма твоя после этого улучшилась, осанка стройнее стала, взгляд какой-то орлиный и вообще… Вот, был ты до того президент никому не нужной страны, а раз с тобой американцы встретиться решили, так значит, тебя не совсем на помойке нашли, а, считай, уже в её окрестностях. И даже есть у тебя шанс выйти в люди. Как-то так всё это выглядит… Нравится? Нет? То-то же. А, судя по всему, должно нравиться. Приучили мы их к этому, со времён Горбачёва приучили. И зря.

Нет, понятно, что для них такого рода тактика привычна и более чем оправданна. Быковать, наезжать, хамить, нарушать все соглашения и все нормы приличия, хитрить и обманывать, шантажировать и предавать, нарушать обещания устные и письменные, выходить из любых договоров, отжимать какую угодно выгоду для себя и плевать на интересы других – это по-американски. Идти им во всём навстречу, ставя национальные интересы в подчинение групповым, клановым и ведомственным, а те куроча в угоду интересам личным, сугубо материальным – по-российски. С позднесоветских времён унаследовали. Большой привет и искреннее спасибо за это Шеварнадзе и Козыреву. Да и Медведев по этой части отметиться успел. И продаём мы право первородства даже не за чечевичную похлёбку, а за туманный на неё намёк. Повторим: мы их к этому приучили. Ну, может, отучать пора? Для начала, с Украины. Чтоб стала она для них вторым Вьетнамом. И земля бы у них там под ногами горела. Янки – гоу хоум! Простая формула. Действенная. Байден её точно вспомнит.