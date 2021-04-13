Тотальный или тоталитарный диктант?

Идея, надо сказать, отличная. Единение масс всех возрастов, соревновательность, радость своим успехам в деле грамотности и т.д.и т.д. Это понятно. Опять же — по кусочкам текста можно узнать (и полюбить!) замечательного современного писателя. Какого-нибудь. Выдающегося.

Вот только за подбор этих писателей взялись, эээээ, люди не то чтобы не сведущие, а скорее, наоборот — очень сведущие. И желающие заложить на подкорку несколько не тот писательский гуманизм, который им должен быть свойственен.

Вот только навскидку — какие писатели были задействованы в уже написанных диктантах.

Дина Рубина (Израиль) — пишет о жизни своих соотечественников, сочно сдабривая тексты русским матом.

Андрей Усачев — известный русофоб со светлым ликом. Это его стих про русский дух.

“…Он пятнадцать лет не мылся,

И не стригся, и не брился,

И одежды не стирал,

Даже нос не вытирал.

Как зайдет к Яге, та ахнет:

ФУ–ТЫ!..

РУССКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ!..”

Дмитрий Быков — фигура одиозная, что уж говорить. Как раз для тотального диктанта.

Гузель Яхина — та еще писательница. Мало того, что ненавидящая Россию, так еще и косноязычная до невменяемости. В ее диктанте были такие бессмертные цитаты: “язык мешался меж зубов, как чересчур большая и плохо проваренная клецка». Диктант в народе так и прозвали “плохо проваренной клецкой”.

В этом году был писатель Глуховский. Из Израиля. На нем клейма негде ставить — так любит Россию. Активно и с придыханием.

В этот раз он довольно невежественно вещал художественным словом …об онкологии. рассуждения женщины с раком о своей жизни. Надо сказать, безрадостной. Потому что жила она в России.

Да и стиль явно у Глуховского страдает. Все эти метафоры переведены с иврита, что ли?

“Несколько стоп-кадров оставались пропечатанными на глазной сетчатке” или “Плавающий в пузыре подвенечного платья” (о ребенке).

Один из многочисленных Союзов Писателей не выдержал и написал письмо организаторам, дескать, что ж вы делаете-то? У нас нет СВОИХ писателей, которые любят Россию, русский язык и грамотно на нем говорят?

Но другие члены других СП тут же обвинили их в том, что это ГАДОСТНО такие письма писать. У нас все равны.

Вот с этм я, конечно бы, поспорил. Иные как-то равнее выходят. Стройными рядами.

Почему-то среди современных писателей не нашлось место для Юрия Полякова, Веры Галактионовой, Александра Проханова, замечательного чукотского писателя Кая Аттамлу и т.д.

А может, правда, просто плохо владеют родным языком? И куда им тягаться с “зелеными сугробами зелени” и “клецками” Яхиной, и другими словесными изысками?