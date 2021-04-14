Самка Богомола и «Кармен»

Самка Богомола обеспечивает супруга не только идеями, но и реквизитом — использованными тампонами

Пермь — многострадальный город. На почве активной светлоликой культурной жизни. Там в свое время Марат Гельман развернулся. Гений.

Пермь вздрогнула — а что делать? таланты же — как муравьи. Или термиты. Все грызут, и приколоченное тоже. Стерпели, но выразили свое отношение. Знаменитый символ Перми — буква П, то ли на лесоповал намекающая, то ли на бобров-жителей — все-таки стоит. Правда, репутация у нее не просто подмоченная, а благоухающая. Зайти нельзя. Так жители выразили отношение к таланту скульптура Плисского и его учителю Гельману.

Но это еще не все. На Пермь опять обрушились гении. Крупной струей.

Посетил сей град талант Богомолов. На премьеру “Кармен”. Которая раньше считалась оперой Жоржа Бизе. Но это ошибочно.

Потому что Богомолов творчески ее переработал и вдохнул новую жизнь. В своем стиле. То есть в стиле своей супруги.

Основная находка режиссера там следующая — Кармен эта самая лезет под свои пышные юбки и достает ТАМПОН. Окровавленный… И гордо дарит его своему поклоннику. Раньше это была вообще-то роза. По Бизе.

Но вы же понимаете, как это пОшло?

Пермяки не поняли истинный смысл, но восхитились. Такого еще не было. Мочились стоя на сцене — бывало, испражнялись — тоже. А такого еще не видывали.

Критики впали в ступор — не знали как трактовать. Но потом опомнились и трактовали как торжество плоти, символ любви и т.д.

Гений даже оскорбился. Что не сразу поняли. У себя в инстаграмме заклеймил всех дураками.

“Назло дуракам выкладываю [...] сегодняшние поклоны. Успех и доказательство того, что жизнь, дыхание сценического счастья и свободы, переживаемых артистами, вовлеченность публики, увлекательность истории вкупе с виртуозностью исполнения — важнее «правил», возмущений хранителей пыльной вечности».

И все-таки хранители пыльной вечности заподозрили корыстный момент. Дескать, у Собчаков — богомолов с финансами затруднительно. Поэтому пиар— компанию делают. Потом будут выгодно торговать Ксюшиными использованными тампонами. Все копеечка в копилочку.

Хотя нет, не маются они с финансами — просто скопидомничают. Только на эту премьеру Богомолов поимел больше миллиона рублей бюджетных денег. И всего только один тампон засветил.

Не все ж у самки Богомола — на реквизит расходуется?