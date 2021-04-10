Модные вещи

Активисты-патриоты наехали на режиссёра Манского во время интервью на кинофестивале “Артдокфеста”. Режиссёр цел. Активистов задержать не удалось. Первая реакция: не активисты, а хулиганы какие-то. Вторая реакция: за что наехали-то? И тут понятно то, что ничего более непонятно. Манский человек взрослый. Позиция у него жёсткая, имеет право. Присоединение Крыма к России не признаёт, полагает аннексией и открыто осуждает, насчёт чего кино и снимает. Ну, нормально тогда всё. Те, для кого это кино – пощёчина, вполне режиссёра и отоварить могут. Неясно автор выражается? Туманно и неполиткорректно? Переведём на нормативный русский. Морду лица могут набить. Поскольку у него своя правда, а у них своя. И у кого она правдивей – большой вопрос.

К примеру, вот, прошла война. Та самая, Отечественная. И преисполненный наилучших намерений режиссёр снимает фильм про то, какой это был ужас для населения, к примеру, Кенигсберга, когда туда вошла наша армия. А это был для них именно ужас, в отличие от Крыма, где для абсолютного большинства местных жителей российская армия была и остаётся своей и Россия – своя страна. Совершенно не та, которую они ждали: ждали они возвращения в СССР, которого больше нет, но своя, в отличие от Украины. Талантливо снимает. Манский вообще человек способный и вполне искренний: что думает, то говорит, что чувствует, то и изображает. По этой части к нему какие претензии? И вот, представим себе, что этот гипотетический фильм, рисующий советских солдат с точки зрения немцев, город которых они берут штурмом, со всеми их, немцев, эмоциями, показывают в СССР.

Какие были бы последствия? Били бы точно. Могли бы пристрелить или надеть на штык. И это бы не вызвало ни осуждения, ни возмущения. После войны?! Так вот, сейчас идёт война. И далеко не только на Донбассе. Для автора Украина оккупирована её нынешними властями, только командует ими не рейхсляйтер Розенберг, а Виктория Нуланд и наверху там не Гитлер, а Байден (а был Обама). Для Манского наши в Крыму оккупанты. Отчётливо видна линия фронта, только пока не перестреливаемся. Но и то – пока. При этом автора активисты Серба не радуют. Но и показывать у нас фильм Манского есть глупая и фанфаронистая провокация. Имеет ли смысл за неё организаторам и режиссёру бить морды? Не исключено. Хотя пока как раз не били. Может быть, зря?

Сейчас такие вещи модны. Приехать, плюнуть демонстративно публике в лицо и дико оскорбиться, когда и если она не устыдится, а ответит. К примеру, в Штатах, в Европе или в Израиле, насчёт их отношений с палестинцами – это вообще “мэйн-стрим”. Но мы народ простой, немного дикий. Варвары мы. Откуда и реакция. Лет через сто, а лучше двести вообще не будет никаких проблем. Снимай что хочешь и как хочешь. Все померли, эмоций никаких. А вот пока всё свежее и кровоточит, не надо в ранах ковырять. Сработают рефлексы, будет больно. Хотя, как провокация – вполне. Ну, вот, она сработала. Имеет смысл быть довольными. И Манскому. И “Артдокфесту”. Они же на реакцию рассчитывали? Первая пошла. И, не исключено, что не последняя. Чай, не про античные Афины или Рим снималось. Не про Средневековье. И не про далёкие, мало кого трогающие у нас страны. Ну, соответственно и получилось. Ждём продолжения.