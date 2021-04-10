{ 10 апреля 2021 }

Турция нужна всем

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Украина официально признала и подтвердила применение (пока что в разведывательных целях турецких беспилотников «Байрактар». Первое, что об этом стоит знать – «Байрактары» производит зять турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана. А второе – все успешные применения «Байрактаров» происходили исключительно в комплекте с турецкими операторами.

Так было в Карабахе, так, без сомнения происходит и на Украине. В этом принципиальное отличие вышеуказанных конфликтов от русско-турецкого противостояния в Сирии. Если под Дамаском против ВС РФ и вагнеровцев воюют прокси, то на фронтах грядущих войн нас ожидают настоящие турецкие «ихтамнеты». А от этой стадии уже рукой подать до прямого боестолкновения.

В сложившихся обстоятельствах у Эрдогана есть то, чего нет у сверхдержав, а именно – возможность политического и военного маневра. Турция в шаге от реванша за многовековые репутационные унижения – теперь Турция нужна всем. И России, и Украине, и Сирии, и западным партнерам, и восточным “братьям”. Как говорится, «учитесь».

Методичка


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