По сообщению ТАСС, «Путин обсудил по телефону с Ангелой Меркель ситуацию вокруг Алексея Навального». То есть, глава ФБК, безусловно, “пациент&фигурант”, но едва ли в разговоре с канцлером Германии президенту России пригодился весь богатый набор использованных за эти годы эвфемизмов.

Графа Монте-Кристо из Алексея Навального не вышло, но и переквалифицироваться в управдомы пока ещë рановато. Загадочная история с отравлением, спасением, лечением, разоблачением, возвращением, осуждением и протекающим сейчас мучением в ИК-2 по-прежнему на каждый ответ порождает два новых вопроса. Сплошное «а что если?»: если бы не выжил, если бы не вкололи, если бы не выпустили, если бы сидел в Берлине и не лез на рожон. С другой стороны, если хочешь, чтобы тебя обсуждали канцлер и президент, между «Северным потоком-2» и «Спутником V», других «тупых линий» поведения не остается. Можно еще криптовалютный сервис придумать, но есть риск – или заблокируют, или отнимут. А в политике «новичкам» везëт.