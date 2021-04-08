Козак озвучил то, что можно считать официальной позицией Кремля по Донбассу. Если обобщить, то действия ДНР и ЛНР для России окончательно превратились в югославский сценарий. Но акценты вызывают вопросы.

Очевидно, что Россия не хочет повторения операции «Молния» в мае 1995 года – напомним, что тогда войска Хорватии успешно и быстро захватили территорию Западной Славонии, чем вызвали массовый исход краинских сербов, а в августе, в ходе операции «Буря», хорваты окончательно решили для себя «сербский вопрос».

Но почему же тогда господин Козак предостерегает от Сребреницы и считает подобное развитие событий casus belli для России. Заметим, что подобное историческое сравнение озвучивается не в первый раз – возможно, так понятнее для западных партнеров, но не совсем – для партнеров незападных.

Сребреница не то чтобы неточное сравнение, а очень даже точное, особенно если рассматривать данное историческое собыиие в общем контексте распада Югославии, а не в узких рамках «суда победителей» МТБЮ. Резня, устроенная боснийскими сербами в мусульманском анклаве Сребреница, произошла не вдруг и не просто так, а явилась следствием последовательного ужесточения балканского противостояния, в том числе и нападениями мусульманских отрядов на мирное население Республики Сербской. Мы не пытаемся оправдать людоедов. Но у людоедов был мотив, а кроме мотива – нерушимая братская связь и почти такой же флаг.

В последнее время модно было говорить, что «Украина – не Россия». Но и не Югославия точно.