Толерантность, политкорректность и здравый смысл

Вот, наши тут над американцами и англичанами издеваются из-за того, что в их исторических фильмах и сериалах роли белых персонажей играют чёрные и цветные артисты, так что Анна Болейн или вельможи Екатерины Великой приобретают совершенно неожиданный цвет кожи, а между тем, с точки зрения тех, кто за этим стоит – это не просто нормально, но и единственно политически правильно. Толерантность и политкорректность не имеют никакого отношения ни к исторической правде, ни к справедливости, ни к здравому смыслу. Они уравнивают малообразованное население с умниками, таланты и бездарностей, лодырей и работяг за счёт того, что коверкают науки, искусства, спортивные правила и всё прочее, что составляет основу человеческой культуры и образа жизни в пользу тех, кто в обычных условиях ничего бы не добился или был ограничен в своих возможностях. И, кстати, мы сами после Октябрьской революции делали у себя в стране то же самое.

Упирали у нас разве что тогда не на расовое происхождение, а на классовое. Ну, какие где условия, на такие слои, группы и прослойки где кто в переделе власти опирается. Кого где в правах ограничивают, а то и вовсе лишенцем делают, определяет исторический случай. Чего удивляться? Были бы мы разных рас и разного цвета кожи, так могли бы в рамках строительства нового мира, в котором кто был ничем, тот станет всем, и это приплести, но поскольку у нас с этим плохо: сплошные европеоиды, да монголоиды, ограничились теми критериями передела и перекройки всего сущего, которые были понятны массам. Отчего, кстати говоря, причудливые западные новации по “восстановлению расовой справедливости” для нас так странны, чудны и смешны. Ну, так у нас и классическое расоведение изучают, которое на Западе давно из соображений политкорректности изничтожили, парадоксальным образом открыв простор для абсолютно расистской расологии.

Другое дело, что никто не призывает, чтобы если уж негру, индийцу или мулатке можно и, выходит, нужно играть роли белых персонажей, так и темнокожих бы играли белые, причём без грима, который по нынешним западным меркам тоже вещь расистская. Так что Высоцкий в роли арапа Петра Великого в замечательном фильме Митты должен быть подвергнут остракизму и запрещён к показу или хотя бы ограничен в вещании. С диснеевскими мультиками и старыми фильмами, вроде “Унесённых ветром”, так ведь сейчас и происходит. Мел Гибсон в роли зулусского короля Чаки, де Вито в качестве Мартина Лютера Кинга или де Ниро – Манделы, вряд ли имеют хоть какие-нибудь шансы в Голливуде. Но это там расизмом не считается. Так что констатируем: новая революция идёт по планете. Великая Американская неосоциалистическая 2020 года – отталкиваясь от даты “как бы выборов” последнего президента Соединённых Штатов.

Нам она не угрожает. Китайцам и всем прочим жителям стран Дальнего Востока, тоже. Жители Восточной Европы от неё, пожалуй, отобьются. Расовый состав населения не позволяет у всех нас развернуться не то, что во всю силу, но даже немного. Опять же, заморочки по части многополовой крутни и карусели со сменой пола, кроме тех стран Юго-Восточной Азии, вроде Таиланда, где они с немыслимой древности и так уцелели, тоже не имеют никаких шансов на жизнь. Консервативное в основе своей живёт у нас население. Не понимает своего счастья. Не ценит его. Высмеивает и может его провозвестникам холку намылить, а то и чего похуже. И, главное, никак не перековывается. Его и так, и эдак перевернуть пытаются, и творческую и культурную элиту уже разагитировали, а население всё не поддаётся. Одно слово: варвары. Северные, восточные или северо-восточные, всё равно…