Бе_ZOOM_ие

После сообщений об отказе Zoom в предоставлении корпоративных лицензий государственным органам и учреждениям РФ главным было удержаться от использования расхожего каламбура «беZOOMие». Как показало развитие событий, зря только сдерживались.

Поначалу и сама компания удивилась подобному раскладу и списала возникшую коллизию на волюнтаризм регионального представителя. Но за американский день (и русскую ночь) в офисе Zoom сверились с санкционными методичками и… и пока молчат. В России же, весьма предсказуемо началась истерика и то самое «беZOOMие».

Кремль заверил, что Путин Zoom’ом не пользуется, а если Zoom уйдет, то ему уже есть замена. Пока все переваривали слова Дмитрия Пескова, самые отмороженные, по старой традиции рожали антисанкции против граждан России, требуя немедленной блокировки Zoom здесь и сейчас, и всем, и везде – всем известно, что российский депутат и чиновник не может даже допустить мысли о том, что у простого россиянина что-то будет, а у него – нет. В спешке как-то все забыли, что ещё пару месяцев назад российским официальным лицам было рекомендовано «импортозаместить» Zoom чем-то отечественным, но так как вся российская it-наука в лице Минцифраза обещает «родить» сервис не ранее 2022 года, все пока сидят где сидели.

Отметим, что в данный момент все предельно сконцентрировались на американском происхождении компании, стыдливо опуская тот факт, что владельцем и создателем Zoom является Эрик С. Юань американский миллиардер китайского происхождения, значительная часть штата компании также находится в Китае. Формально прямые продажи Zoom в Поднебесной свернуты, но эксперты уже не раз отмечали удивительное кодовое сходство китайских сервисов видеоконференций и Zoom. Конечно, это можно объяснить тем, что Zoom стал своего рода «золотым стандартом» по работе с тяжелым видеоконтентом, но не до такой же степени.

Пока же во всём этом взаимном маразме есть один существенный плюс для простого жителя РФ. Любая замена Zoom в первое время будет требовать куда как больше пропускной возможности Интернета, чем оригинал. А это значит, что мечты РКН по ограничению трафика единственным доступным ему способом тотального перекрытия снова придётся отложить на неопределенное время. Возможно, что и навсегда.