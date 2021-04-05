Девчачьи метаморфозы

Бутина девка неприятная, не очень умная и злобная – таких на каждом шагу, как грязи.

Бывает.

После визита в колонию к Навальному – ну да, это не специально, просто эпизод из ее многогранной правозащитной деятельности! – ее вылизывают восхищенные единомышленнки и безудержно чморят противники.

Тоже дело житейское.

Одна беда: у нас все по принципу или “зацелую допьяна” или “раззудись рука”.

В качестве журналиста – а работавшую под микрофон с лейблом RT и сделавшую материал для эфира, иначе ее потугу оценивать нельзя, – она показала свою профнепригодность, сбившись на ор, оскорбления и неспособность держать себя выше уровня провинциальной базарной бабы.

Но ее обожателям такие мелочи по барабану.

Касаемо ее оппонентов, те тоже не айс.

Одни заистерили,что ни разу не был показан Навальный, значит, он так изможден и плох – караул!

Меж тем, уж этот ларчик открывается совсем просто: Навальный не дал согласия на свою съемку – имеет право!, – потому и был за кадром.

Другие стали напирать на то, что Бутина не девственница, а Е.М.Альбац очень интеллигентно использовала слово “передок”, с помощью которого Бутина решала свои задачи в Америке.

Ну, это, по-моему, вообще за гранью добра и зла, если только Евгения Марковна на общественных началах не взялась выполнять роль советского месткома или просто в ней не прорезались бабушки у подъезда, ревнительницы железобетонной нравственности и обличительницы пороков.

А так как живу я достаточно давно, вдоволь нагляделся на метаморфозы девчушек весьма веселого и свободного поведения, с годами ставших суровыми хранительницами незамутненных моральных принципов.

Всем врачей, всем лекарств, всем свободу!