Как видят Россию образованные молодые южнокорейцы.

В Сеуле я бывал на экономическом форуме. Пару раз. В 2016 и 18 году. Как эксперт от малого бизнеса — искал рациональное зерно в желаниях корейцев посотрудничать с российской экономикой. И в личных встречах, и во всевозможных сочинениях и докладах.

Первый раз — от хохота падал под стол. Потом попривык и понял одну вещь.

В Южной Корее давно внедрилась одна мысль — США понад усё. Это пик разумности и счастье существования. Именно США. Остальные страны среднего корейца не волнуют и не задевают. Ни Япония, ни Китай, ни Россия — их просто нет.

Образование в Корее — очень усеченное. Я до сих пор не могу понять как у них так получается. Например, переводчицы. Они прекрасно знают русский язык -—даже без акцента. Но АБСОЛЮТНО не знают ни географии, ни истории, НИ-ЧЕ-ГО.

Одна, 25-летняя уроженка Сеула, затруднилась ответить, какая река протекает по Сеулу(!!!), полезла в Интернет — и с гордостью сказала — Ханган. До этого не знала. А зачем?

Вторую — помоложе — мы пытали об отношении к Северной Корее. Белый лист. Пробормотала, что да, что-то слышала — какая-то война была. Вроде у ее бабки даже там какая-то родственница жила. Но что с этой Кореей — неизвестно. Наверно, все померли. От голода.

О России — такие же скудные сведения. От переводчицы. Писатель — Достоевский. Единственный известный. Он работал в стиле Кинга — писал об убийце-маньяке. В Россию на практику языка переводчицы ездят только по собственному желанию — и за деньги. Поэтому желающих не было. Из всего корпуса переводчиков побывал только один — во Владивостоке.

Зато хорошо знают, что у нас диктатор во главе, развернута сеть тюрем для инакомыслящих, у нас убивают прямо на улицах и не выпускают из страны людей, жаждущих свободы.

Но к торговле с Россией они относятся положительно, хоть и заработка не предвидится — нищая страна, но надо осуществлять гуманитарную миссию.

Поэтому идеи и разработки представляют на наше рассмотрение.

Один из таких молодых “благотворителей” долго рассматривал мои кожаные штаны и берцы и все же осмелился спросить: ” А одежду вам выдают для поездок за границу, а потом забирают?”

Я не удержался и скромно ответил, дескать, да, мы долго стоим голые на морозе на границе перед складом, чтобы получить вещи. Часто не по размеру. И боюсь, что сейчас отберут, опять придется голым до границы бежать.

Он сочувственно покивал.

Итак, выдержки из докладов 20-25-летних молодых корейцев-студентов:

“Россия как страна остановилась при Путине на уровне собирательства. Чтобы прокормить свои семьи мужчины ловят рыбу ( даже на мостах Москвы мы видели такую картину), а женщины собирают грибы и ягоды.”

“Женщины в России очень толстые. Но скорее мощные. Потому что им нужно уметь пахать землю — ручным плугом, шагая за конем. Мужчины в это время ловят рыбу сетями.”

“Женщины в России очень полные, потому что питаются одной картошкой. Покупать наши сложные лекарства для похудение у них нет денег, но мы разработали БАД из ромашки аптечной. Он будет им доступен по цене и очень их похудит. “

“Русские мужчины носят усы и бороду по причине дороговизны бритвенных приборов – наши многоразовые станки по самой низкой цене придутся им по вкусу. Их можно для стерилизации просто подержать в пламени костра.”

“У русских женщин есть одна особенность — они рожают в воде. Или в речках, или у кого есть — в ваннах.. Мы разработали антисептик для воды — он очень поможет рожающим женщинам не подхватить инфекцию.”

Предложений было море — всю неделю мы веселились. В конце составили отчет о том, что надо на такие форумы везти СВОИ фильмы о России — документальные, художественные. А не всякую чушь звягинцевых и иже с ним.