Прохор Шаляпин – великий альфонс и геронтофил – награжден орденом “Великие люди России”

Пока не возмущайтесь, это еще ТОТ орден. Я сам его чуть не получил.

Лет несколько назад суровый мужской голос по телефону сообщил мне, что я внесен в список – пятисот великих людей России – и буду опубликован в весомом фолианте со всей биографией. Я оробел и назначил встречу у себя в офисе. Даже червячок тщеславия зашебуршился – а вдруг мои кожаные штаны так ударили кого-то в сердце?

Пришел скромный молодой человек и сообщил, что я должен составить свою биографию в 30 строк, поведать о своем родословном древе. Я набросал тут же, дескать бабка – чухонка-молочница обслуживала молочными продуктами пол-Охты, дед имел приют убогого чухонца на просторах ручья Лубья.

Молодой человек грустно на меня посмотрел, дескать, у великих людей такого не бывает. Поэтому оставил мне фолиант для изучения и обещался вернуться через час.

Из большого тома великих людей России я понял, что все они – великие – это подпольные графья и князья. Например, Парасюк Анжелика Петровна – владелица двух прачечных в Колпино – незаконнорожденная внучка князя Голицина, а Стопоренко Илья Антонович, держатель пивной на Сенной, – внук самих Аничковых, которые мост назвали своим именем. Нашел я там много столбовых дворян, типа Собчак – из глубокой провинции. В общем – сплошное аристократическое общество.

Я несколько подувял – ну куда со свиным рылом в калашный ряд? Но мой консультант сообщил, что он может и сам мне что-нибудь из славного рода подослать. Только чуть дороже будет стоить. Не 70, а 80 тысяч.. Да и титул спроворить… тыщ за 50. На бумаге.

Я, конечно, удивился такой цифре. Но оказывается, все там намного пышнее. Кроме этой книги в 3 кг веса ( все великие люди) я еще получу орден, как у Прохора ( из качественной латуни или по выбору) и меня наградят в каком-нибудь известном месте. Ну какой снимут в аренду на пару часов. Правда, за это еще доплатить надо.

Я долго смеялся по этому поводу – а того, кто награждать будет – тоже в аренду берут? на пару часов?

В общем, я душевно поблагодарил желающих меня произвести в великие люди, но отказался. Не место мне среди княгинь парасюков и графьев недыбайло. Я уж как -нибудь так…

Думал, что для этого развода народа сейчас все меньше и меньше становится.. Но – ошибался.

Вот сам Прохор Шаляпин стал великим человеком. Наверно, вместе с графиней Копенкиной.

Так что не обвиняйте власть – она здесь не при чем. Развели бедного альфонса, как последнего лоха…