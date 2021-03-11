О писательнице Яхиной и ее новом шедевре «Поезд в Самарканд»

Вообще-то Гузель Яхина — это находка редакции Шубиной. Ну той редакции, которая определяет современную «русскую» литературу. Назначает «великих» и определяет позиции. Яхина — это что-то типа «геббельса в юбке». По указке. “Партия либералов сказала надо — Яхина — «всегда готова».

Как у несчастного очкастого гномика скопились такие резервуары ненависти, лжи и больной фантазии — не знаю. Загадка великая есть. Впрочем, вспомнив старую дуру Алексеевич — деньги и желание славы делают чудеса.

О больной фантазии — это отдельная песня. Надо сказать, что Яхина — трудоголик. Выдает на гора тонну макулатуры с элементами изощренного садизма (не кричит ли в ужасе по ночам? не потеет ли сама от ужаса?).

Тут тебе и звероподобный Сталин с желтыми клыками, который, теша себя, выезжает на охоту по ночам. И давит своей бронированной машиной ночных путников с банными вениками, печально шагающих из Сандуновских бань. Это ее рассказ «Юбилей».

И скромная медсестра на фронте, носом определяющая, кто перед ней — вонючий русский солдат или немецкий, пахнущий фиалками. рассказ «Винтовка».

И одиозная повесть «Зулейха, открывающая глаза», где страдальцев возят по стране в поезде полгода, и где все мрут как мухи, а трупы прикапывают по ходу следования на обочинах. И топят поселенцев в невероятных количествах в маленьких баржах.

На одну плюгавенькую Гузель уже приходится столько трупов, ею выдуманных, что Кинг нервно бьется в истерике.

Но — требуют. Настаивают. Надо порочить. Тем паче, ее планируют выдвинуть на Нобелевскую премию.

Новый шедевр Яхиной — это повесть «Поезд в Самарканд».

Сюжет прост. Поволжский голод 23 года. Исторический факт. Как и то, что те же кровавые чекисты спасают детей. Вывозя в сытые районы.

Но все так, да не так. Эти ж вурдалаки не могут без изуверств над бедным народом.

А народ в России — это терпеливец. Вся страна большой концлагерь — начиная с Грозного и заканчивая настоящим временем. В этом у Яхиной сомнений нет.

Матери непонятно почему рожают детей — наверно, процесс нравится. Потому что колыбельные у них такие — «Поскорее засыпайте, поскорее умирайте».

Потом полный набор воспоминаний лично Яхиной (а может, ей бабушка рассказала) — что муравьи вкуснее вшей (это находка писательницы — постоянно повторяет), “сосед ходил по деревне с дохлой кошкой и в каждом дворе кричал, что падалью питается, так обеднел. Кошка скоро сгнила и развалилась на куски, ходить с ней стало нельзя. А у соседа во дворе нашли вмурованную в стену четверть коровы, тоже сгнившую, — одна слякоть на костях осталась, не сваришь.”

Ну что тут скажешь? Писательница так видит, вываливая на читателя как Кинг «Кладбище домашних животных».

Но даже не в этом дело. Был голод. Был. А как ему не быть, если страна встала на дыбы? революционные? И, заметьте, по своей воле встала. Всем народом. Чтобы значит, всем все поровну было — и муравьев, и вшей.

Кого обвинять? Но ведь надо. Надо вызвать ненависть к своей стране — любой, хоть царской, хоть советской. И небылиц наплести, ужасов насыпать. Чтоб бедная читательница слезами обливалась — и ненавидела эту Россию, в которой вот «всегда так».

Надо сказать, что редакция Шубина с Яхиной не ошиблась — это вторая Алексиевич, но поумнее. И беспринципнее, циничнее, наглее. И — татарка.

Читатель сейчас на это падкий — на быт национальностей. Да и выбирали Яхину скрупулезно. Не каждый писатель может на себя взять всю мерзость предательства.

Я вот в курсе, как отбраковали замечательного чукотского писателя Кая Аттамлу с его повестью «Цепляющиеся за край льдины» — о жизни чукчей.

Уперся он. Не захотел красной нитью провести страдания чукотского народа, которого гнобила Россия. Что можно сказать — чукча. Наоборот, объяснял, что благодаря России он и его родители грамотные — высшее образование получили. И колхозы тучные были — тысячные стада оленей.

Поэтому, писатель-чукча получил от ворот поворот. Не надо нам таких. дурак ты. Нет, чтобы мерзостей поднабросать — хоть у Яхиной бы посмотрел. Вон как у нее вши деликатесом идут. И стал бы современным Рытхеу. Мы бы поспособствовали.

Ну что — бывает. Верность и благодарность ныне не в чести. А у Яхиной здорово получается — смачно плевать на свой народ. Даже не на российский — на свой.

А впрочем, подлецы национальности не имеют.