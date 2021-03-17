Почему советские ностальгисты вызывают у меня такое раздражение?

Казалось бы, какие-то случайные простецы, письма пенсионеров в телепередачу, посмеяться и выбросить.

Есть две причины.

Во-первых, эта толпа постоянно занимается тем, что подтверждает мнение либеральной интеллигенции о России и русском народе.

Выскажется какой-нибудь “правозащитник” с флажком соседнего государства на юзерпике об “Орде”, “генетическом вырождении”, “агрессивном большинстве” и пыр, – и только ты собираешься что-то сказать о его глупом чванстве, как набегает хамская советская толпа и начинает орать: праальна расстреляли шпиенов! НКВД зря не сажал! попы толстопузые дурили народ! хруст французской булки! бурлаки! на конюшне пороли! снесли старый хлам – так и надо!

“Правозащитник”, довольно улыбаясь, разводит руками: ну-с, извольте сами убедиться, дикари, папуасы.

Это неприятно.

И кое-что еще во-вторых.

Когда ты везде в России видишь запустение усадеб и храмов, большевистский снос кладбищ, пустыри, оставшиеся от уничтоженных шедевров, тухлые типовые коробки – хуже американских проджектов для будущих звезд рэпа и баскетбола, иными словами, когда ты видишь масштаб вандализма двадцатого века, ты утешаешь себя тем, что это преступление власти – и только.

Ну, мол, начальники-людоеды поработали. Тьма и чернота государства, которому наплевать. А если бы не оно – ох, мы бы жили.

И тут к тебе приходит народная тьма, и ей тем более наплевать. И ты понимаешь, что на все эти сносы, коробки, на всю эту убогую, варварскую жизнь от Кагановича до Собянина – есть свой адресат, которому все очень нравится, и он – за.

Это оголтелое невежество так удивительно.

И если бы не было соцсетей, я никогда бы и не узнал о том, что вокруг много этих людей, что они вообще существуют. Кто бы мне рассказал – я б не поверил.

Но когда ты выясняешь, что они есть, что они и сейчас, даже в 2021 году, готовы одобрить хоть снос церквей, хоть убийство миллиона человек – “зато на Марс полетели!” – это обогащает твои знания об окружающих.

Конечно, эта советская бяка со временем будет изжита – и это хорошая новость.

Плохая новость, однако, состоит в том, что те поколения, которые ее изживут, сразу, без всяких промежуточных станций, перейдут к психотерапии, семьям вчетвером, отращиванию геннопрограммируемых хвостов и эмиграции в Таиланд, из джугашвилевского коммунизма в гретотунберговский коммунизм, – а весь тот мир, который мы могли сохранить в двадцатом веке, но не сохранили, так и останется вечной мечтой.

Но даже этот будущий модный хвост – и то лучше, чем эта нынешняя советская ностальгия.