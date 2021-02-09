Протестные фонарики

Забавно, что в эти дни мы видим нелепое противоречие между риторикой недовольных людей — и их реальной политической практикой.

Что они нам говорят?

Они говорят: страх, ужас, диктатура, насилие, нечем дышать, тридцать седьмой год, Гитлер, фашизм, мужество, совесть, не дадим, катастрофа, чернота, кошмар, кошмар, кошмар.

А что они при этом делают?

Они сначала решили отложить свое недовольство то ли до весны, то ли до лета и выборов в Думу, а потом передумали и договорились через недельку помахать фонариками во дворе, — а потом, опять-таки, разойтись до весны.

Будет тепло, будет солнце, ручейки-птички, и тогда мы придем еще — и еще поговорим про фашизм и тридцать седьмой год, и как мы не можем свободно дышать.

Понимаете, как психологически устроен этот нехитрый фокус?

Нельзя отложить до весны взятие Зимнего.

Нельзя отложить до следующих выборов защиту Белого дома — и неважно даже, девяносто первого или девяносто третьего года.

Никто не машет фонариком во дворике против Гитлера или тридцать седьмого года.

Когда человек — или, тем более, вся страна — действительно переживает нечто ужасное, ту самую катастрофу, рассказы о которой мы в рутинном режиме слушаем столько лет, — встречное действие несогласных бывает разным.

Некоторые молчат и выживают.

Некоторые организуются в подполье.

Некоторые бегут.

Некоторые воюют до конца.

Но если вместо этого люди просто встречаются время от времени на улицах, ругают власть, немножко бегают от полиции, а потом сидят на гауптвахте, и снова ругают власть, и немножко светят фонариками, а потом расходятся, чтобы еще раз увидеться весной, летом, на выборах, когда-то потом, и опять поговорить о том, как все ужасно, — это значит, что все у них хорошо.

Потому что это рутина.

В 2012 году стояли на улице, взявшись за руки, — а в 2021 году постоим во дворе с телефонами.

Чего-чего, а телефонов с тех пор стало только больше — от невыносимой-то жизни при диктатуре.

И это логично, что сопротивление страшному-страшному тирану работает у нас именно так — расслабленно и лениво, с мягкой наивностью и смелыми речами, которые говорятся только тогда, когда бояться нечего.

Какая жизнь — такой и протест.

Для прилично живущего и относительно свободного человека нет ничего более естественного, чем пожаловаться на то, как ему плохо.

Если он это делает один в кабинете — это психотерапия.

Если вдвоем в баре — это дружеская пьянка.

А если все вместе — молодой, веселой, нарядной толпой, — это борьба против Гитлера, тридцать седьмого года и той пропасти, в которую летит страна.

Все летит и летит, покупая заодно модные телефоны.