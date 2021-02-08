{ 8 февраля 2021 }

Мы придем к власти, когда власть закажет нам пропуск

Рубрики: [Фейсбук]  

Самолет, который должен был прилететь из Рио-де-Жанейро, — не прилетел.

Молодежь, у которой украли будущее, свободу, саму возможность дышать, и которая должна была победить эту струсившую власть, ведь мы вместе, да мы щас их всех, — в общем, не победила.

Беготня по улицам января 2021 года сдана в тот же архив, где остались и беготня по улицам летом 2019 года, и беготня по улицам в марте 2017 года, и «революция» политика Мальцева (уже никто не помнит, но был такой гапон), и мыпридемеще 2011 года, и «Комитет-2008» (забыли? а зря, 2008 год — это было далекое будущее, когда мы, хорошие, уже точно победим плохого Путина), и еще сто тысяч разных бурлений и громких обещаний, ну и прошлогодний снег, конечно.

Теперь приходите весной, приходите летом, потом приходите осенью на «Умное голосование» (видимо, за Прилепина), а там уже и Новый год. С легким паром!

А если серьезно, то все удручающе банально.

Возвышенные молодые люди с мелькающим сознанием — живущие, как мы теперь выяснили, в специальных революционных тик-ток хаусах, не будут долго бегать по зимним холодным улицам в поисках непонятно чего. Им быстро надоедает это одновременно опасное и бессмысленное дело. Ну а желание легкого и дешевого эффекта — а ставка на «мне двадцать лет» это именно легкое и дешевое средство, — это тупиковая история. Без взрослых — неинтересно и не работает.

Ставка же власти на твердое и однозначное поведение — напротив, всегда выигрывает, в отличие от предложений полиберальничать, которые кончаются для нее плохо.

Государство в России проигрывает в тот момент, когда многое разрешает, а вовсе не в том случае, если многое запрещает.

Из русских императоров трудно пришлось мягким Александру Второму и Николаю Второму, тогда как суровым Николаю Первому и Александру Третьему — было как-то проще.

Или, как сформулировал некогда один умный человек, «мы придем к власти, когда власть закажет нам пропуск».

Пока, как мы видим, власть активистам из ток-ток хауса пропуск не заказала.

И можно только пожелать тем простодушным борцам, которым свалились теперь на голову штрафы и административные дела, поскорее уже получить диплом об окончании детского сада — и уходить из революции во взрослую жизнь.

Дмитрий Ольшанский


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